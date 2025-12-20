गुरुग्राम में लिव-इन में रह रही युवती ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, पुलिस ने जांच शुरू की
गुरुग्राम के सेक्टर 10ए थाना क्षेत्र स्थित शक्ति पार्क में एक 20 वर्षीय युवती ने अपने लिव-इन पार्टनर के घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की प ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 10ए थाना क्षेत्र के शक्ति पार्क में लिव-इन में रहने वाली 20 वर्षीय युवती ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद शनिवार को स्वजन को सौंप दिया। अभी तक आत्महत्या के कारणों की जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मृत युवती की पहचान मूल रूप से आगरा के सराय बोदला गांव की रहने वाली अफसाना के रूप में की गई। बताया जाता है कि अफसाना का आगरा के ही रहने वाले बंटू नाम के युवक से प्रेम प्रसंग था। दो साल पहले वह घर से बिना बताए ही युवक के साथ रहने के लिए गुरुग्राम आ गई थी। यहां दोनों शक्ति पार्क में लिव-इन में रह रहे थे।
शुक्रवार को बंटू काम पर चला गया, जब रात में वापस लौटा तो अफसाना का शव फंदे पर लटका मिला। उसने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला। आत्महत्या का कारण भी सामने नहीं आया है। वहीं अभी तक कोई शिकायत भी नहीं मिली है। दोनों की एक सात महीने की बेटी भी है।
