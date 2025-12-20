गुरुग्राम में लिव-इन में रह रही युवती ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, पुलिस ने जांच शुरू की

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 10ए थाना क्षेत्र के शक्ति पार्क में लिव-इन में रहने वाली 20 वर्षीय युवती ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद शनिवार को स्वजन को सौंप दिया। अभी तक आत्महत्या के कारणों की जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मृत युवती की पहचान मूल रूप से आगरा के सराय बोदला गांव की रहने वाली अफसाना के रूप में की गई। बताया जाता है कि अफसाना का आगरा के ही रहने वाले बंटू नाम के युवक से प्रेम प्रसंग था। दो साल पहले वह घर से बिना बताए ही युवक के साथ रहने के लिए गुरुग्राम आ गई थी। यहां दोनों शक्ति पार्क में लिव-इन में रह रहे थे।