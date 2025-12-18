बदले की साजिश... जेल में रची प्लानिंग, 10 लाख देकर महिला से करवाया झूठा रेप केस; जांच में खुले और कई पुराने राज
गुरुग्राम में झूठा रेप केस दर्ज कराने के आरोप में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला ने दस लाख रुपये की डील की थी और जितेंद्र उर्फ बिट्टू ने ...और पढ़ें
विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। DLF फेज टू पुलिस स्टेशन में एक आदमी के खिलाफ झूठा रेप केस दर्ज कराने के आरोप में पुलिस ने जिस महिला को गिरफ्तार किया है, उसने झूठा केस दर्ज कराने के लिए दस लाख रुपये की डील की थी। जितेंद्र उर्फ बिट्टू ने पैसे देने की यह डील की थी और इस अपराध की साजिश रची थी।
पुलिस को यह जानकारी आरोपी महिला से रिमांड के दौरान मिली। उसने बताया कि करीब एक साल पहले एक महिला ने सोहना पुलिस स्टेशन में जितेंद्र उर्फ बिट्टू के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था। बिट्टू को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अक्टूबर में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया।
इसके बाद, आरोपी ने महिला के पति को रेप केस में फंसाने और पैसे ऐंठने के लिए ब्लैकमेल करने की साजिश रची। जेल में रहते हुए वह अभिषेक नाम के एक और आरोपी से मिला। अभिषेक भी रेप के एक मामले में जेल में है। उसी महिला ने शादी का झांसा देकर अभिषेक के खिलाफ भी रेप का केस दर्ज कराया था।
हालांकि, अभिषेक के शादी के लिए राजी होने के बाद दोनों के बीच बातचीत हुई। आरोपी बिट्टू महिला से अभिषेक के जरिए मिला। आरोपी बिट्टू ने महिला को दस लाख रुपये का लालच दिया। इसके बाद वह इस साजिश में शामिल हो गई। 11 दिसंबर को उसने DLF फेज टू पुलिस स्टेशन में उस आदमी के खिलाफ केस दर्ज कराया।
इस मामले में पुलिस ने उन 15 मिनट की जांच की, जिसमें आरोपी महिला ने केस के बारे में जानकारी दी थी। जांच के दौरान पुलिस को मामला झूठा लगा। इसके बाद आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस आरोपी बिट्टू की तलाश कर रही है, जो फिलहाल फरार है।
पूछताछ के दौरान पता चला कि महिला और अभिषेक दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में थे। वह मूल रूप से सवाई माधोपुर, राजस्थान की रहने वाली है। वह फिलहाल दिल्ली के कापसहेड़ा एक्सटेंशन में रह रही थी।
साथ रहते हुए दोनों के बीच झगड़ा हो गया। इसके बाद, महिला ने जुलाई 2025 में गुरुग्राम के सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन में आरोपी आदमी के खिलाफ शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया। गुरुवार को पूछताछ के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।
