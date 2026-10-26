गुरुग्राम में सड़क ढांचे का होगा कायाकल्प, 24 करोड़ की लागत से तैयार होंगी तीन नई 'मॉडल रोड'

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शहर के सड़क ढांचे को बेहतर बनाने और लोगों को सुगम आवागमन की सुविधा देने के लिए नगर निगम गुरुग्राम ने वार्ड-21 में तीन प्रमुख मॉडल रोड परियोजनाओं की शुरुआत की है।

रविवार को मेयर राजरानी मल्होत्रा और विधायक मुकेश शर्मा ने करीब 23.84 करोड़ रुपये की लागत वाली इन परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सड़कों के निर्माण और नवीनीकरण से क्षेत्र के प्रमुख मार्गों की स्थिति सुधारने के साथ यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा।

मॉडल रोड का होगा निर्माण परियोजनाओं के तहत झील चौक से वजीराबाद वेलकम गेट तक, कबूतर चौक से गोल्फ कोर्स रोड सेक्टर-56 तक तथा आर्टेमिस अस्पताल से हांगकांग बाजार तक मॉडल रोड का निर्माण और नवीनीकरण किया जाएगा। इन मार्गों के विकास से आसपास के क्षेत्रों में आवागमन सुगम होने और सड़क ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद है। झील चौक से वजीराबाद वेलकम गेट तक मॉडल रोड के निर्माण एवं नवीनीकरण पर करीब 7.18 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

कबूतर चौक से गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर-56 तक सड़क के विकास पर लगभग 9.06 करोड़ रुपये की लागत आएगी। वहीं, आर्टेमिस अस्पताल से हांगकांग बाजार तक मॉडल रोड के निर्माण पर करीब 7.61 करोड़ रुपये खर्च होंगे। तीनों परियोजनाओं पर कुल 23.85 करोड़ रुपये का खर्च बनता है, जबकि जारी विवरण में कुल लागत 23.84 करोड़ रुपये बताई गई है। अंतिम लागत की पुष्टि संबंधित विभाग से की जानी चाहिए।

ताऊ देवीलाल पार्क में बनेगी लाइब्रेरी वार्ड में सड़क विकास के साथ नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में ताऊ देवीलाल पार्क (बाटनिकल गार्डन) में लाइब्रेरी बनाने की योजना भी शामिल है। इससे क्षेत्र के लोगों, विशेषकर विद्यार्थियों को अध्ययन और पठन-पाठन के लिए सुविधा मिल सकेगी।