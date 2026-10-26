100 करोड़ के कारोबार का खुलासा, गुरुग्राम में मिडविजन प्राइवेट लिमिटेड पर एफडीए का छापा

वरुण त्रिवेदी, गुरुग्राम। फाजिलपुर झाड़सा स्थित मिडविजन प्राइवेट लिमिटेड के निरीक्षण और दस्तावेजों की जांच में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) को 100 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार के साक्ष्य मिले हैं।

वहीं, निरीक्षण के दौरान कंपनी के पास हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के लाइसेंस संबंधी दस्तावेज मिले, लेकिन गुरुग्राम से जारी केंद्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) के लाइसेंस की पुष्टि नहीं हो सकी।

इसके बाद विभाग ने कंपनी के वास्तविक खाद्य कारोबार, लाइसेंस की श्रेणी और उत्पादों की लेबलिंग से जुड़े मामलों की जांच तेज कर दी है।

केंद्रीय लाइसेंस अनिवार्य

एफएसएसएआइ के निर्धारित मानदंडों के अनुसार, सालाना 50 करोड़ रुपये से अधिक कारोबार करने वाले खाद्य कारोबारियों के लिए केंद्रीय लाइसेंस अनिवार्य है। ऐसे में कंपनी के दस्तावेजों में सामने आए कारोबार के आंकड़े और उपलब्ध लाइसेंस की स्थिति जांच के दायरे में हैं।

विभाग यह भी पता लगाएगा कि कंपनी का वास्तविक खाद्य उत्पाद कारोबार कितना है और उसके लिए किस श्रेणी का लाइसेंस आवश्यक है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर 10 देशों में कारोबार होने का दावा भी किया है। 9 खाद्य उत्पादों की लेबलिंग पर संदेह निरीक्षण के दौरान कंपनी के नौ खाद्य उत्पादों की लेबलिंग और उन पर किए गए दावों को लेकर प्रथम दृष्टया गलत ब्रांडिंग (मिसब्रांडिंग) का संदेह सामने आया है। वेबसाइट पर उत्पादों से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी दावों के समर्थन में अपेक्षित दस्तावेज भी निरीक्षण के समय प्रस्तुत नहीं किए गए।

विभाग ने नौ खाद्य और नौ सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं। खाद्य उत्पादों के नमूने चंडीगढ़ स्थित प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। विभागीय अधिकारी अब कंपनी के परिसर से जब्त दस्तावेजों की गहनता से पड़ताल कर रहे हैं।