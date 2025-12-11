Language
    गुरुग्राम: चोरी करने घुसे चोर को आई नींद, फिर साथी चोर ने जो किया सबको चौंकाया

    By Vinay Trivedi Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 11:30 PM (IST)

    गुरुग्राम के सेक्टर 56 में एक निर्माणाधीन मकान में चोरी करने घुसे दो चोरों में से एक मौके पर ही सो गया। उसका साथी चोरी करके भाग गया। सुबह मिस्त्री ने ...और पढ़ें

    गुरुग्राम के सेक्टर 56 में एक निर्माणाधीन मकान में चोरी करने घुसे दो चोरों में से एक मौके पर ही सो गया। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के सेक्टर 56 में बुधवार रात एक बन रहे घर में चोरी करने घुसे दो चोरों में से एक मौके पर ही सो गया। उसका साथी बाथरूम और दूसरी जगहों से फिटिंग और पैनल हटाने के बाद उसे वहीं सोता हुआ छोड़कर चोरी करके भाग गया। सुबह मिस्त्री ने पुलिस को सूचना दी, मौके पर फोन किया और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ के आधार पर थाना पुलिस ने गुरुवार को उसके साथी और सामान खरीदने वाले कबाड़ी को भी गिरफ्तार कर लिया।

    सेक्टर 56 थाना पुलिस के मुताबिक, गुरुवार सुबह कंट्रोल रूम से बन रहे घर में चोरी की सूचना मिलने और एक चोर को पकड़ने के बाद ERV पहुंची। एक आदमी ने कंट्रोल रूम को लिखकर शिकायत दी कि वह घर में मिस्त्री का काम करता है और जब वह गुरुवार सुबह पहुंचा तो अंदर एक आदमी सो रहा था। जब घर की जांच की गई तो बाथरूम और दूसरी जगहों से कॉपर के पैनल और फिटिंग गायब मिले। जब सो रहे आदमी को जगाकर पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि वह अपने साथी के साथ चोरी करने आया था।

    उसके दोस्त ने फिटिंग चुरा ली और वह सो गया। पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया। उसकी पहचान सिकंदर अली के तौर पर हुई, जो मूल रूप से बंगाल के दिनाजपुर का रहने वाला है। उसने बताया कि वह अभी झाड़सा गांव में किराए पर रह रहा था। सेक्टर 56 थाना पुलिस ने चोरी का केस दर्ज किया और उससे पूछताछ और पहचान के आधार पर उसके साथी और सिलोखरा से चोरी का माल खरीदने वाले स्क्रैप डीलर को गिरफ्तार कर लिया। उनकी पहचान नूरुल इस्लाम और रिजवान के तौर पर हुई। इस्लाम साउथ दिनाजपुर का और रिजवान बागपत, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। दोनों सिलोखरा में किराए पर रह रहे थे।

    पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी सिकंदर अली और नूरुल इस्लाम नशे के आदी हैं। उन्होंने अपनी नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी की। आरोपी नूरुल इस्लाम ने चोरी की फिटिंग स्क्रैप डीलर रिजवान को चार हजार पांच सौ रुपये में बेच दी। पुलिस ने रिजवान से सामान बरामद कर लिया है। आरोपी के पास से करीब 2 लाख रुपये कीमत का चोरी का फिटिंग का सामान बरामद किया गया है।