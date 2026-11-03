बादशाहपुर के सेक्टर-52 में बदहाल सफाई और रात में धुएं से लोग परेशान

निवासियों का कहना है कि हर साल यह समस्या सामने आती है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो पाता। उन्होंने क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की जांच के लिए विशेष टीम नियुक्त करने की भी मांग की है।

रात आठ बजे के बाद हवा में इतना धुआं भर जाता है कि घरों में रहना मुश्किल हो जाता है। सुबह गले में खराश और आंखों में जलन होती है। प्रशासन को रात में इसकी जांच करानी चाहिए।- पवन यादव, निवासी, सेक्टर-52



सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। नियमित रूप से कचरा नहीं उठाया जाता, जिससे जगह-जगह गंदगी जमा रहती है। कई बार शिकायत करने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ। नगर निगम को सफाई कर्मचारियों की जवाबदेही तय करनी चाहिए।- रामू सैनी, निवासी, सेक्टर-52ए



रात के समय उठने वाला धुआं सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे आसपास कहीं रबर या कचरा जलाया जा रहा हो। बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में परेशानी होती है। इसकी जांच जरूरी है।-दीपक कटारिया, निवासी, सेक्टर-52



हर साल सर्दियों और दिवाली के आसपास प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है। कुछ दिन निगरानी और कार्रवाई होती है, फिर हालात पहले जैसे हो जाते हैं। प्रशासन को रात के समय नियमित मॉनिटरिंग कर स्थायी समाधान करना चाहिए।- सूरज मल यादव, निवासी सेक्टर-52

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