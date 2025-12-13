Language
    गुरुग्राम में छाया सीजन का पहला कोहरा, तापमान में भारी गिरावट; दिसंबर में कैसी रहेगी ठंड?

    By Sandeep Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 01:40 PM (IST)

    गुरुग्राम में शनिवार को सीजन का पहला हल्का कोहरा छाया, जिससे सुबह 7 बजे तक विजिबिलिटी प्रभावित हुई। न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, ...और पढ़ें

    हल्के कोहरे के दौरान द्वारका एक्सप्रेस वे से गुजरते वाहन। जागरण


    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शनिवार को इस इलाके में मौसम का पहला हल्का कोहरा छाया रहा। इससे सुबह 7 बजे तक विज़िबिलिटी पर असर पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक, मिनिमम टेम्परेचर 8.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिससे यह इस मौसम का अब तक का सबसे ठंडा दिन बन गया। जैसे-जैसे दिन चढ़ा, कोहरा धीरे-धीरे छंटता गया, लेकिन ठंड का असर बना रहा। सुबह 10 बजे के बाद तेज धूप निकली।

    मौसम एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि दिसंबर के आखिर तक टेम्परेचर में और गिरावट आएगी। जैसे-जैसे पारा गिरेगा, सुबह और शाम को ठंड बढ़ेगी और कोहरे का असर भी बढ़ने की संभावना है। 19 दिसंबर तक आसमान में हल्के बादल छाए रहने की उम्मीद है, जिससे रात के टेम्परेचर में लगातार गिरावट आ सकती है। आने वाले दिनों में नमी बढ़ने और ठंडी हवाओं से कोहरा बढ़ने की उम्मीद है।

    सर्दी के साथ प्रदूषण का असर

    हालांकि, ठंड के साथ-साथ एयर प्रदूषण भी बना रहा। नमी वाले कणों के साथ-साथ धूल और धुएं के कणों ने एयर क्वालिटी पर असर डाला। सुबह हल्की धुंध प्रदूषण और नमी के इसी मिक्सचर की वजह से है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जब तक तेज़ हवा या बारिश नहीं होती, प्रदूषण से पूरी तरह राहत मिलने की उम्मीद कम है।

    फसलों के लिए फायदे

    खेती के लिहाज़ से यह मौसम किसानों के लिए राहत भरा माना जा रहा है। ठंड और कोहरे से खास तौर पर गेहूं और सरसों की फसलों को फ़ायदा होने की उम्मीद है। ठंडा तापमान फसल की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, और नमी से खेतों में सिंचाई की जरूरत भी कुछ हद तक कम हो जाती है। इससे बेहतर प्रोडक्शन की संभावना बढ़ जाती है।

    दिसंबर महीने का अधिकतम और न्यूनतम तापमान (डिग्री सेल्सियस में)
    तारीख (दिसंबर) अधिकतम तापमान (°C) न्यूनतम तापमान (°C)
    5 21.9 6.9
    6 22.8 8.6
    7 24.6 9.2
    8 24.6 11.7
    9 24.8 12.2
    10 24.2 11.9
    11 24.1 11.4
    12 25.2 9.5

    कोहरा शुरू हो गया है। इस महीने के आखिर में तापमान गिरने से ठंड और कोहरे का असर ज़्यादा होगा। कोहरे और ठंड से रबी की फसलों को फायदा होगा।
    -डॉ. मंजीत, मौसम वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र, शिकोहपुर (गुरुग्राम)