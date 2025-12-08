गुरुग्राम में तेज रफ्तार थार का कहर, टक्कर लगने से चार बार पलटी कार; आरोपी ड्राइवर अरेस्ट

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। भोंडसी थाना क्षेत्र के घामडोज टोल प्लाजा पर जल्दी निकलने के लिए तेज रफ्तार में जा रहे थार चालक ने लेन बदलते समय सामने जा रही फोर्ड फिगो कार को टक्कर मार दी। इससे कार चार बार पलटी खाई और उसका चालक घायल हो गया।

टक्कर मारने के बाद जब लोग थार चालक को पकड़ने के लिए दौड़े तो आरोपित लापरवाही से यू-टर्न लेकर वापस सोहना की तरफ भाग निकला। दो दिसंबर को हुई यह घटना टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। कार चालक की शिकायत पर भोंडसी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोमवार को आरोपित थार चालक को गिरफ्तार कर लिया।



नूंह जिले के पुन्हाना के रहने वाले आमिर ने भोंडसी पुलिस को इस मामले में शिकायत दी थी। उन्होंने बताया कि दो दिसंबर को वह अपनी फोर्ड फिगो कार से सोहना से गुरुग्राम जा रहे थे। दोपहर करीब डेढ़ बजे जब वह घामडोज टोल के पास पहुंचे तो पीछे से एक काले रंग की थार गाड़ी आई और उनकी कार को साइड से टक्कर मार दी।

इससे उनकी कार करीब चार बार पलटी खाई। इससे उनके सिर और कंधे पर चोट लगी। आसपास के लोगों ने उन्हें गाड़ी से निकालकर अस्पताल भेजा। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। इसमें थार लेन चेंज करते हुए सीधे कार को टक्कर मारती दिख रही है।

मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपित को पकड़ने की कोशिश की तो वह पलटी हुई कार के पास गोल-गोल घुमाकर भाग निकला था। वहीं भोंडसी थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच करते हुए सोमवार को अलीपुर से आरोपित थार चालक को गिरफ्तार कर लिया। इसकी पहचान अलीपुर गांव के रहने वाले भरत के रूप में की गई।