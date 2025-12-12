गुरुग्राम में भूमिया मंदिर मार्ग का होगा नवीनीकरण, 1.20 करोड़ रुपये होंगे खर्च; श्रद्धालुओं को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। उल्लावास में भूमिया मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की परेशानी दूर होगी। यहां पर नई सड़क का निर्माण जल्द शुरू होगा। सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास बुधवार को सेक्टर 15 वार्ड की पार्षद भारती मनीष हरसाना ने नारियल फोड़कर किया।



ग्रामीणों ने बताया कि उल्लावास की ढाणी नंगली उमरपुर से भूमिया मंदिर तक जाने वाला डेढ़ किलोमीटर का रास्ता कई सालों से खस्ताहाल में था। ढाणी नंगली उमरपुर में बना भूमिया मंदिर एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए यहां पर सैंकड़ों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर का रास्ता टूटा होने के कारण श्रद्धालुओं को काफी परेशानी होती है।

ग्रामीणों ने वार्ड पार्षद और मेयर से रास्ते के निर्माण की मांग की थी। चुनाव के दौरान भी कई बार इसका मुद्दा उठाया गया था। ग्रामीणों की मांग पर जिला प्रशासन ने रास्ते के निर्माण की हरी झंडी दी। बुधवार को सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया।

पार्षद भारती मनीष हरसाना ने बताया कि उल्लावास की ढाणी नंगली उमरपुर से भूमिया मंदिर तक जाने वाले डेढ़ किलोमीटर के रास्ते के निर्माण के लिए एक करोड़ 20 लाख की लागत आएगी। शिलान्यास के बाद सड़क निर्माण का कार्य शुरू हो गया है और जल्द ही इस रास्ते से आने वाले लोगों को राहत मिलेगी।