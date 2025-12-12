90 लाख की एक्साइज ड्यूटी चोरी का भंडाफोड़, शराब ठेके के मैनेजर को पुलिस ने किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में सिग्नेचर टावर के पास द ठेका नाम से शराब ठेके पर मंगलवार रात आबकारी विभाग की छापेमारी में करोड़ो की विदेशी शराब मिलने के मामले में पुलिस ने ठेके के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। इसे गुरुवार को सिलोखरा गांव के पास से पकड़ा गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोपी की पहचान फतेहाबाद के गांव नाधौरी के रहने वाले अजय के रूप में की गई। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि मैनेजर की देखरेख में ही बरामद की गई विदेशी शराब ठेके में संग्रहित की गई थी। आबकारी विभाग की टीम ने मंगलवार रात सिग्नेचर टावर चौक के नजदीक द ठेका नाम से संचालित शराब ठेके में छापेमारी कर लगभग 90 लाख रुपये की एक्साइज ड्यूटी की चोरी का भंडाफोड़ किया था। ठेके से छापामारी के दौरान कुल 47,220 विदेशी शराब की बोतलें बरामद की गईं थी। इ

न्हें तीन ट्रकों में भरकर सेक्टर 40 थाने भिजवाया गया। साथ ही आरोपितों के खिलाफ मामले में केस दर्ज कराया गया था। जिस शराब की बाेतलों को बरामद किया गया, उन पर होलोग्राम और ट्रैक-ट्रेस स्ट्रिप्स नहीं थी। मामले में पुलिस आयुक्त ने एसीपी ईस्ट अमित भाटिया के नेतृत्व में एसआइटी का गठन किया है। टीम ने जांच करते हुए गुरुवार को आरोपित मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी से पुलिस पूछताछ में पता चला कि वह वाइन-शाप पर मैनेजर के पद पर नौकरी करता है और इसकी देखरेख में बरामद हुई विदेशी शराब रखी हुई थी। आरोपित को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। इस दौरान इससे गहनता से शराब सप्लाई के बारे में पूछताछ की जाएगी।

समुद्री रास्ते से तस्करी की आशंका सूत्रों के मुताबिक, विदेशी शराब समुद्र के रास्ते मुंबई, चेन्नई और गुजरात के कांडला पोर्ट उतरती है। यहां से विदेशी शराब कंटेनर से कस्टम बांउडेड वेयरहाउस तक पहुंचाई जाती है। इसके अलावा प्रीमियम शराब की कुछ खेप हवाई रास्ते से भी आती है। इस रूट पर कस्टम ड्यूटी नहीं चुकानी पड़ती और स्टेट की एक्साइज ड्यूटी भी बच जाती है। गुरुग्राम में मंगलवार रात छापामारी में मिली शराब की बोतलों की भी कस्टम ड्यूटी नहीं चुकाई गई थी।

सेक्टर-29 में संचालित से ठेके से दो पेटी शराब बरामद सिग्नेचर टावर चौक पर द ठेका नाम से संचालित शराब ठेके में छापेमारी के बाद ग्रुप से संबंधित सेक्टर-29 के ठेके में बुधवार रात छापेमारी की गई। वहां से विदेशी शराब की दो पेटी बरामद की गई। इसके अलावा इफको चौक पर संचालित एक ठेके से विदेशी शराब की खुली 27 बोतल बरामद की गई।