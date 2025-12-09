गुरुग्राम में बड़ा हादसा, घर की नींव खोदने के दौरान ढही मिट्टी में दबने से श्रमिक की मौत
गुरुग्राम के नाथूपुर में एक प्लाट की नींव खोदते समय मिट्टी ढहने से एक श्रमिक की मौत हो गई। मृतक, मध्य प्रदेश के छतरपुर के 45 वर्षीय कर्ण अहीरवाल थे, ज ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। डीएलएफ फेस तीन के नाथूपुर में सोमवार शाम एक प्लाट की नींव खोदने के दौरान पड़ोस की मिट्टी ढह गई। इसमें एक श्रमिक की दबने से मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के हवाले कर दिया।
मृत श्रमिक की पहचान मूल रूप से मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले 45 वर्षीय कर्ण अहीरवाल के रूप में की गई। बताया जाता है कि यह नाथपुर की झुग्गियों में परिवार के साथ रहते थे और इस समय वहीं पास में ही एक प्लाट की नींव की खोदाई कर रहे थे। साथ में इनकी पत्नी अनीता भी काम करती थीं।
बताया जाता है कि सोमवार शाम करीब दो फीट के गड्ढे में जब कर्ण खड़े थे, इसी दौरान पड़ाेस की मिट्टी उनके ऊपर ढह गई। आसपास के लोगों ने उन्हें मिट्टी के अंदर से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। यहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टरों ने बताया कि मिट्टी में दबने से व्यक्ति का हार्ट फट गया था। इससे उसकी मौत हुई।
