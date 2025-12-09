गुरुग्राम में बड़ा हादसा, घर की नींव खोदने के दौरान ढही मिट्टी में दबने से श्रमिक की मौत

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। डीएलएफ फेस तीन के नाथूपुर में सोमवार शाम एक प्लाट की नींव खोदने के दौरान पड़ोस की मिट्टी ढह गई। इसमें एक श्रमिक की दबने से मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के हवाले कर दिया।

मृत श्रमिक की पहचान मूल रूप से मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले 45 वर्षीय कर्ण अहीरवाल के रूप में की गई। बताया जाता है कि यह नाथपुर की झुग्गियों में परिवार के साथ रहते थे और इस समय वहीं पास में ही एक प्लाट की नींव की खोदाई कर रहे थे। साथ में इनकी पत्नी अनीता भी काम करती थीं।