सरकारी जमीन पर बने अवैध मार्केट पर चला बुलडोजर, दो हस्ट्रीशीटर भाइयों का अतिक्रमण ध्वस्त
गुरुग्राम के बादशाहपुर क्षेत्र में पुलिस और नगर निगम ने संयुक्त रूप से सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई मार्केट को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई दो आद ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। थाना बादशाहपुर क्षेत्र में पुलिस व नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाई गई मार्किट को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। शातिर अपराधियों में शामिल दो आरोपितों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था, जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक रिकार्ड दर्ज है।
यह अवैध निर्माण बादशाहपुर स्थित श्मशान घाट के सामने खसरा नंबर 39/24 की सरकारी भूमि पर था, जिसका उपयोग पिछले कई वर्षों से किराए और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा, जिससे कोई किसी भी प्रकार का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा सका।
पुलिस के अनुसार सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा बादशाहपुर के रविदास मोहल्ला निवासी नरेन्द्र उर्फ टिल्लू और रवि द्वारा किया गया था। दोनों आपस में सगे भाई हैं और थाना बादशाहपुर क्षेत्र के घोषित आदतन अपराधी (बीसी/10 नंबरी) हैं। बताया गया है कि इनका अवैध कब्जा करीब पांच वर्षों से अधिक समय से चला आ रहा था। न्यायिक हिरासत के दौरान इनके खिलाफ हिस्ट्रीशीट खोलने की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है।
पुलिस रिकार्ड के अनुसार नरेंद्र एक आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम, जुआ अधिनियम सहित आइपीसी की कई गंभीर धाराओं में वर्ष 2012 से 2025 के बीच एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।
उसका संबंध कुख्यात टिल्लू गैंग से बताया गया है और उसे हाई रिस्क अपराधी की श्रेणी में रखा गया है। जबकि उसके भाई रवि के खिलाफ भी थाना बादशाहपुर में हत्या, हत्या का प्रयास, बलवा, आर्म्स एक्ट व आबकारी अधिनियम सहित कई संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार रवि भी टिल्लू गैंग का सक्रिय सदस्य और थाना बादशाहपुर का घोषित बदमाश है। पुलिस इनकी गतिविधियों को लंबे समय से निगरानी में रखा गया था।
एसएचओ विजयपाल ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा, संगठित अपराध और अपराध से अर्जित संपत्ति को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ इसी तरह कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नशा तस्करों और संगठित अपराधियों पर भी सख्त शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।