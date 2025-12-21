Language
    गुरुग्राम में पत्नी झगड़कर गई मायके, इधर नाराज पति ने फंदा लगाकर कर लिया सुसाइड

    By Vinay Trivedi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 08:58 PM (IST)

    गुरुग्राम के पालम विहार थाना क्षेत्र के मोलाहेड़ा में घरेलू झगड़े के बाद पत्नी के मायके चले जाने पर पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान ...और पढ़ें

    गुरुग्राम में झगड़कर पत्नी मायके गई तो शख्स ने फंदा लगाकर किया सुसाइड।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। पालम विहार थाना क्षेत्र के मोलाहेड़ा में दंपती के बीच घरेलू झगड़े के बाद पत्नी पड़ोस में स्थित मायके चली गई। इस पर पति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद रविवार को स्वजन को सौंप दिया।

    मृत युवक की पहचान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एटा जिले के कुनेटा गांव के रहने वाले 35 वर्षीय सुभाष के रूप में की गई। बताया जाता है कि सुभाष यहां पत्नी के साथ मोलाहेड़ा में किराये से रहते थे। कुछ दूरी पर ही पत्नी के मायके वाले भी रहते हैं। शनिवार को दिन में किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया।

    इसके बाद पत्नी रूठकर मायके चली गई। रात में भी वहीं रही। रविवार सुबह जब लौटी तो पति को कमरे में फंदे से लटका हुआ पाया। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। थाना पुलिस ने बताया कि अभी किसी भी तरफ से कोई शिकायत नहीं आई है।