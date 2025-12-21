गुरुग्राम में पत्नी झगड़कर गई मायके, इधर नाराज पति ने फंदा लगाकर कर लिया सुसाइड

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। पालम विहार थाना क्षेत्र के मोलाहेड़ा में दंपती के बीच घरेलू झगड़े के बाद पत्नी पड़ोस में स्थित मायके चली गई। इस पर पति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद रविवार को स्वजन को सौंप दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मृत युवक की पहचान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एटा जिले के कुनेटा गांव के रहने वाले 35 वर्षीय सुभाष के रूप में की गई। बताया जाता है कि सुभाष यहां पत्नी के साथ मोलाहेड़ा में किराये से रहते थे। कुछ दूरी पर ही पत्नी के मायके वाले भी रहते हैं। शनिवार को दिन में किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया।