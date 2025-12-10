कौन है वो मासूम? KMP की झाड़ियों में मिले अंग, 20 दिन बाद भी बच्ची बेनाम; पुलिस बेबस
गुरुग्राम पुलिस को बिलासपुर थाना इलाके में KMP एक्सप्रेसवे के पास मिली सात साल की बच्ची के शरीर के अंगों के बारे में 20 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। 19 नवंबर की शाम को बिलासपुर थाना इलाके में उदयपुरी गांव के पास KMP एक्सप्रेसवे के किनारे झाड़ियों में मिली सात साल की बच्ची के शरीर के अंगों के बारे में गुरुग्राम पुलिस को 20 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। बच्ची की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है।
पुलिस टीमों ने कई दिन आस-पास के सभी थानों में सात से दस साल के बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट के बारे में पूछताछ की। उन्होंने सड़कों पर लगे CCTV कैमरे भी खंगाले, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।
KMP के किनारे झाड़ियों में बच्ची का सिर और पैर मिलने के बाद, थाना पुलिस, क्राइम ब्रांच और दूसरी टीमों ने आस-पास के इलाके में काफी तलाशी ली। लेकिन, शरीर का कोई और अंग बरामद नहीं हुआ। बच्ची के बाल घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर कटे हुए मिले।
इससे शक है कि हत्यारों ने काले जादू के असर में आकर शरीर के टुकड़े किए और उसके कुछ बाल भी काट दिए। शक काला जादू करने वालों पर जाने के बाद, थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें लोकल तांत्रिकों से पूछताछ कर रही हैं।
बिलासपुर थाना पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। लड़की की पहचान न हो पाने की वजह से आरोपी को पकड़ने में समय लग रहा है। आस-पास के सभी पुलिस स्टेशनों और दूसरे राज्यों की पुलिस से जानकारी ली जा रही है। घटना को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा।
