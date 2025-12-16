गुरुग्राम नगर निगम ने की बड़ी कार्रवाई, सड़कों से हटाया अतिक्रमण; सामान जब्त किया

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम की स्ट्रीट वेंडिंग मैनेजमेंट टीम द्वारा मंगलवार को शहर के विभिन्न सेक्टरों व सड़कों पर व्यापक स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।

इस अभियान के अंतर्गत सेक्टर-30, सेक्टर-33, सेक्टर-34, सेक्टर-42, सेक्टर-43, सेक्टर-72ए के अलावा हीरो होंडा चौक, सुभाष चौक तथा आसपास के क्षेत्रों में सड़कों, फुटपाथों और सार्वजनिक स्थलों पर अवैध रूप से लगाए गए रेहड़ी-पटरी, खोखे, ढाबे सहित अन्य प्रकार के अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण करने वालों का सामान जब्त किया गया तथा उन्हें भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न करने की सख्त चेतावनी भी दी गई।