गुरुग्राम नगर निगम ने की बड़ी कार्रवाई, सड़कों से हटाया अतिक्रमण; सामान जब्त किया
गुरुग्राम में सड़कों से अतिक्रमण हटाया गया और सामान जब्त किया गया। नगर निगम की टीम ने अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई की। इस अभियान का ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम की स्ट्रीट वेंडिंग मैनेजमेंट टीम द्वारा मंगलवार को शहर के विभिन्न सेक्टरों व सड़कों पर व्यापक स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।
इस अभियान के अंतर्गत सेक्टर-30, सेक्टर-33, सेक्टर-34, सेक्टर-42, सेक्टर-43, सेक्टर-72ए के अलावा हीरो होंडा चौक, सुभाष चौक तथा आसपास के क्षेत्रों में सड़कों, फुटपाथों और सार्वजनिक स्थलों पर अवैध रूप से लगाए गए रेहड़ी-पटरी, खोखे, ढाबे सहित अन्य प्रकार के अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण करने वालों का सामान जब्त किया गया तथा उन्हें भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न करने की सख्त चेतावनी भी दी गई।
नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि अवैध अतिक्रमण के कारण आम नागरिकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है, साथ ही यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।
निगमायुक्त ने दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी संचालकों व आम नागरिकों से अपील की कि वे निर्धारित स्थानों पर ही अपना व्यवसाय संचालित करें तथा सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण न करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी कार्रवाई की जाएगी।
