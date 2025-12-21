गुरुग्राम में मोबाइल फोन पर बात करते समय रोड क्रॉस कर रहे बुजुर्ग की कार की टक्कर में मौत

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 29 थाना क्षेत्र में मोबाइल फोन पर बात करते समय रोड क्रास करने के दौरान एक बुजुर्ग को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। दोस्त की शिकायत पर सेक्टर 29 थाना पुलिस ने बाइक सवार युवक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं रविवार शाम बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया गया।

पुलिस ने मृत बुजुर्ग की पहचान दिल्ली के द्वारका सेक्टर चार के रहने वाले 66 वर्षीय रमेश कुमार त्रिवेदी के रूप में की है। सुशांत लोक तीन में रहने वाले उनके दोस्त अनिरुद्ध प्रसाद ने सेक्टर 29 थाने में इस मामले में केस दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि शनिवार रात करीब आठ बजे उनके दोस्त रमेश कुमार त्रिवेदी उनसे मिलने के लिए सेक्टर 29 री-सेट रेस्टोरेंट आए थे। यहां दोनों ने खाना खाया।

रात करीब साढ़े दस बजे खाना खाने के बाद वह रेस्टोरेंट के बाहर खड़े थे। उन्हें सड़क के दूसरी ओर सिगरेट की दुकान पर जाना था। इसी दौरान रमेश कुमार को बेटी का फोन आया। वह बेटी से फोन पर बात करते-करते रोड पार करने लगे। उसी समय तेज रफ्तार बाइक सवार ने रमेश को टक्कर मार दी।