Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुग्राम में मोबाइल फोन पर बात करते समय रोड क्रॉस कर रहे बुजुर्ग की कार की टक्कर में मौत

    By Vinay Trivedi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 06:34 PM (IST)

    गुरुग्राम के सेक्टर 29 थाना क्षेत्र में एक दुखद घटना घटी, जहाँ मोबाइल पर बात करते हुए सड़क पार कर रहे एक बुजुर्ग को बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे उ ...और पढ़ें

    Hero Image

    रोड क्रॉस करते समय सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 29 थाना क्षेत्र में मोबाइल फोन पर बात करते समय रोड क्रास करने के दौरान एक बुजुर्ग को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। दोस्त की शिकायत पर सेक्टर 29 थाना पुलिस ने बाइक सवार युवक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं रविवार शाम बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने मृत बुजुर्ग की पहचान दिल्ली के द्वारका सेक्टर चार के रहने वाले 66 वर्षीय रमेश कुमार त्रिवेदी के रूप में की है। सुशांत लोक तीन में रहने वाले उनके दोस्त अनिरुद्ध प्रसाद ने सेक्टर 29 थाने में इस मामले में केस दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि शनिवार रात करीब आठ बजे उनके दोस्त रमेश कुमार त्रिवेदी उनसे मिलने के लिए सेक्टर 29 री-सेट रेस्टोरेंट आए थे। यहां दोनों ने खाना खाया।

    रात करीब साढ़े दस बजे खाना खाने के बाद वह रेस्टोरेंट के बाहर खड़े थे। उन्हें सड़क के दूसरी ओर सिगरेट की दुकान पर जाना था। इसी दौरान रमेश कुमार को बेटी का फोन आया। वह बेटी से फोन पर बात करते-करते रोड पार करने लगे। उसी समय तेज रफ्तार बाइक सवार ने रमेश को टक्कर मार दी।

    हादसे के बाद बाइक सवार वहां से भाग निकला। यहां काफी अंधेरा था। इसलिए वह बाइक का नंबर नहीं देख पाए। घटना के बाद लोगों की मदद से अनिरुद्ध रमेश कुमार त्रिवेदी को मेदांता अस्पताल ले गए। यहां इलाज के दौरान रविवार सुबह उनकी मौत हो गई।