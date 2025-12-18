दर्दनाक: स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस से कटकर महिला समेत दो की मौत, 100 मीटर की दूरी पर मिले दोनों के शव

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुड़गांव से रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के बीच गढ़ी हरसरू रेलवे स्टेशन के पास एक महिला और पुरुष की स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस ट्रेन से कटने से मौत हो गई। इन दोनों के शव बुधवार रात आठ बजे घटनास्थल पर 100 मीटर के दायरे में अलग-अलग पाए गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ट्रेन के लोको पायलट ने व्यक्ति के ट्रेन के सामने आने की जानकारी दी थी। इसके बाद जीआरपी मौके पर पहुंची तो दोनों के शव ट्रैक से बरामद किए गए। अभी तक इनकी पहचान नहीं हो पाई है, हालांकि आशंका है कि यह दोनों पति-पत्नी हो सकते हैं।

जीआरपी ने दोनों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए रखवा दिया है और आसपास के लोगों से इनके बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। जीआरपी थाना पुलिस ने बताया कि बुधवार रात आठ बजे शकूर बस्ती से जैसलमेर तक जाने वाली स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस ट्रेन के लोको पायलट ने कंट्रोल रूम में सूचना दी कि जब जब ट्रेन गढ़ी हरसरू रेलवे स्टेशन के आगे गुजर रही थी, इसी दौरान एक व्यक्ति ट्रैक के पास खड़ा था और अचानक ट्रेन के सामने आ गया।