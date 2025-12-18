दर्दनाक: स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस से कटकर महिला समेत दो की मौत, 100 मीटर की दूरी पर मिले दोनों के शव
गुरुग्राम में गढ़ी हरसरू रेलवे स्टेशन के पास स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस से कटकर एक महिला और पुरुष की मौत हो गई। दोनों के शव 100 मीटर के दायरे में मिले। लोक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुड़गांव से रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के बीच गढ़ी हरसरू रेलवे स्टेशन के पास एक महिला और पुरुष की स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस ट्रेन से कटने से मौत हो गई। इन दोनों के शव बुधवार रात आठ बजे घटनास्थल पर 100 मीटर के दायरे में अलग-अलग पाए गए।
ट्रेन के लोको पायलट ने व्यक्ति के ट्रेन के सामने आने की जानकारी दी थी। इसके बाद जीआरपी मौके पर पहुंची तो दोनों के शव ट्रैक से बरामद किए गए। अभी तक इनकी पहचान नहीं हो पाई है, हालांकि आशंका है कि यह दोनों पति-पत्नी हो सकते हैं।
जीआरपी ने दोनों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए रखवा दिया है और आसपास के लोगों से इनके बारे में जानकारी हासिल की जा रही है।
जीआरपी थाना पुलिस ने बताया कि बुधवार रात आठ बजे शकूर बस्ती से जैसलमेर तक जाने वाली स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस ट्रेन के लोको पायलट ने कंट्रोल रूम में सूचना दी कि जब जब ट्रेन गढ़ी हरसरू रेलवे स्टेशन के आगे गुजर रही थी, इसी दौरान एक व्यक्ति ट्रैक के पास खड़ा था और अचानक ट्रेन के सामने आ गया।
वहीं, इसकी जानकारी मिलने पर जीआरपी थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची। खोजबीन के दौरान ट्रैक पर उस व्यक्ति का शव पाया गया। इसी के 100 मीटर आगे पुलिस टीम ने एक महिला का भी क्षत-विक्षत स्थिति में शव पड़ा हुआ पाया। पुलिस ने जांच के दौरान ऐसी कोई भी चीज इनके पास से नहीं पाई, जिससे उनकी पहचान की जा सके। यह दोनों शव कुछ समय के अंतराल में ही 100 मीटर के दायरे में पाए गए।
यह भी पढ़ें- गुरुग्राम के फाजिलपुर में ड्रेन कॉरिडोर में मिला अधजला शव, पुलिस ने शुरूउ की जांच
इन दोनों की उम्र भी 40 से 45 वर्ष के बीच बताई जा रही है। पहचान न होने की स्थिति में अभी इन्हें पोस्टमॉर्टम हाउस में रखवा दिया गया है। हालांकि, जीआरपी यह आशंका जता रही है कि यह दोनों पति-पत्नी हो सकते हैं और इन्होंने ट्रेन से कटकर आत्महत्या की होगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इनकी पहचान के साथ ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। महिला के बाएं हाथ पर अंग्रेजी में बी का निशान बना हुआ है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।