दिल्ली–जयपुर हाईवे पर चलती गाड़ी में लगी आग, बाल-बाल बची ड्राइवर की जान; मची अफरा-तफरी
दिल्ली-जयपुर हाईवे पर शंकर चौक के पास एक टाटा एस पिकअप वाहन में आग लग गई। चालक सुरक्षित बाहर निकल आया। उद्योग विहार फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ी ने आग ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दिल्ली–जयपुर हाईवे पर शंकर चौक के पास उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक टाटा एस पिकअप वाहन में अचानक आग लग गई। वाहन के इंजन से धुआं निकलता देख चालक ने तुरंत गाड़ी रोकी और सुरक्षित बाहर निकल आया।
गनीमत रही कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सूचना मिलते ही उद्योग विहार फायर स्टेशन से दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात भी प्रभावित रहा। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण तकनीकी खराबी माना जा रहा है।
सेक्टर 57 में लगी आग
सेक्टर 57 के एक घर में इलेक्ट्रिक पैनल में सोमवार सुबह आग लग गई। आशंका जताई जा रही है कि आग शार्ट सर्किट के कारण लगी, जिसकी शुरुआत एक इलेक्ट्रिक पैनल से हुई थी। आग की चपेट में आने से पैनल जल गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में भी किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दमकल विभाग ने समय पर पहुंचकर आग को फैलने से रोक लिया।
