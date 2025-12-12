तेज रफ्तार कंटेनर ने बराती को मारी टक्कर, घायल ने अस्पताल में तोड़ा दम; मातम में बदली शादी की खुशियां

संवाद सहयोगी, पटौदी (गुरुग्राम)। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर सिधरावली गांव में ओल्ड राव होटल के निकट बुधवार सुबह

सड़क पार कर रहे एक बराती की तेज रफ्तार कंटेनर की चपेट में आने से मौत हो गई। युवक अपने साथियों के साथ बरात से लौट रहा था।

जानकारी के अनुसार, 10 जनवरी को एक बरात शास्त्री नगर दिल्ली से नीमका थाना गई थी। इस बरात में गाजियाबाद के शास्त्री नगर के रहने वाले ओम कुमार यादव तथा विश्वास नगर के रामकुमार त्यागी भी गए थे। वापसी में बस बुधवार सुबह लगभग पांच बजे सिधरावली स्थित ओल्ड राव होटल के पास रुकी। सभी बराती चाय-पानी व फ्रेश होने के लिए नीचे उतरे।