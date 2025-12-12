गुरुग्राम: मॉल के बेसमेंट में छात्र को अगवा कर पीटा, पैरों पर हाथ रखकर माफी मंगवाई; पुलिस अभी तक खाली हाथ
गुरुग्राम के सफायर मॉल से नाबालिग छात्र के अपहरण और मारपीट मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। छात्र के पिता ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर आरो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दो महीने पहले खेड़की दौला थाना एरिया में सफायर मॉल से नाबालिग स्टूडेंट को किडनैप करने, मॉल के बेसमेंट में उसके साथ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के सभी आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। स्टूडेंट के पिता और परिवार के अन्य लोगों ने शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा को ज्ञापन देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की।
शिकोहपुर के बार गुर्जर गांव के रहने वाले रिटायर्ड फौजी सतीश कुमार ने बताया कि उनका बेटा मार्च 2025 तक सेक्टर 90 के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। इस दौरान उनके बेटे का दो अन्य स्टूडेंट्स से झगड़ा हो गया। अप्रैल में उन्होंने अपने बेटे का स्कूल छुड़वाकर राजस्थान में NDA की कोचिंग में भेज दिया। जब वह दिवाली पर घर लौटा तो 20 अक्टूबर को जूते खरीदने सफायर मॉल गया था। वहां उसका सामना उन्हीं दो स्टूडेंट्स से हुआ जिनसे उसका झगड़ा हुआ था।
दोनों स्टूडेंट्स ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाकर उसके बेटे को किडनैप कर लिया और उसे मॉल के बेसमेंट में ले गए। वहां पांच-छह लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उसके पैरों पर हाथ रखकर माफी मांगने के लिए मजबूर किया। आरोपियों ने घटना का वीडियो भी बनाया और इंटरनेट पर डाल दिया। उन्होंने यह वीडियो पत्रकारों को भी दिखाया। इसमें छात्र के साथ मारपीट करते और माफी मांगने के लिए मजबूर होते दिख रहा है।
पिता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने चाकू और पिस्तौल की नोक पर उसे जान से मारने की धमकी दी। पिता ने कहा कि दो महीने बाद भी छात्र इस घटना से सदमे में है। वह पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। इस बीच, आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी आपराधिक प्रवृति के हैं।
उन्होंने खेड़की दौला थाने पर मामले में लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि घटना में इस्तेमाल की गई गाड़ी का पता नहीं चला और न ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें झगड़े में शामिल कुछ नाबालिग छात्रों के पकड़े जाने की सूचना दी थी।
तीन आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी
इस मामले में पुलिस प्रवक्ता ASI संदीप कुमार ने बताया कि खेड़की दौला थाने ने इस मामले में तीन नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
