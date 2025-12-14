Language
    बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर कूड़ा निस्तारण पर खर्च होंगे 126 करोड़, डेढ़ साल बाद अब फिर से शुरू होगा काम

    By Sandeep Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 01:10 PM (IST)

    गुरुग्राम के बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर कूड़ा निस्तारण का काम फिर शुरू होगा, जिसके लिए 126 करोड़ रुपये खर्च होंगे। नगर निगम ने दो एजेंसियों को सात-सात ल ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर अब डेढ़ साल के इंतजार के बाद कूड़ा निस्तारण का काम शुरू होगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी में बंधवाड़ी में कूड़ा निस्तारण के टेंडर के रेट को मंजूरी दे दी गई है।

    नगर निगम अब दो एजेंसियों दयाचरण एंड कंपनी और एमकेजी ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को सात-सात लाख टन कूड़े का निस्तारण करने का काम सौंपेगा। निगम अधिकारियों का कहना है कि इस महीने के अंत में एजेंसियों को काम सौंप दिया जाएगा और लैंडफिल पर मशीनरी तैनात करने का समय 60 दिन होगा।

    खास बात यह है कि फरवरी-मार्च 2027 तक बंधवाड़ी में पड़े कूड़े का सफाया करने का दावा किया जा रहा है। एजेंसियों को कूड़ा निस्तारण के लिए 12 महीने यानी एक साल का समय दिया गया है। नगर निगम के एसडीओ सुमित कुमार ने बताया कि दोनों एजेंसियों को काम सौंपने की तैयारी की जा रही है।

    बता दें कि यह तीसरी बार टेंडर लगाया गया था, दो बार में एजेंसियों के हिस्सा नहीं लेने के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। पिछले डेढ़ साल से कूड़ा निस्तारण बंद होने के कारण लैंडफिल पर बीस मीटर ऊंचा कूड़े का पहाड़ बन गया है। लगभग 12 साल से बंधवाड़ी में कूड़े की समस्या है और वर्ष 2024 में ही इसे खत्म करने की तैयारी थी। लेकिन जिन एजेंसियों को काम सौंपा गया था, उन्होंने काम नहीं किया गया और लैंडफिल पर लगातार कूड़े का बोझ बढ़ता गया।

    15 लाख टन कूड़ा 30 एकड़ जमीन पर फैला

    फिलहाल बंधवाड़ी में 15 लाख टन कूड़ा पड़ा है। अक्टूबर 2024 के बाद कूड़ा निस्तारण के लिए कोई खास काम नहीं हुआ। ऊंचाई ज्यादा होने के कारण कूड़े के ट्रकों को भी इस पर चढ़ने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। 30 एकड़ जमीन पर कूड़ा फैला हुआ है। अक्टूबर 2024 में लैंडफिल पर सिर्फ आठ लाख टन पुराना कूड़ा बचा था, लेकिन इसके बाद लगातार कूड़ा डालने और निस्तारण नहीं होने के कारण फिर से परेशानी बढ़ गई है।

    16 दिसंबर को एनजीटी में सुनवाई, एक्शन प्लान तैयार

    लैंडफिल से संबंधित एक केस की एनजीटी में सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। ट्रिब्यूनल में जवाब देने के लिए निगम ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। चारकोल प्लांट लगाने के लिए एनटीपीसी को यहां बीस एकड़ जमीन चाहिए, जोकि फिलहाल उपलब्ध नहीं है। एक मार्च 2025 से प्लांट स्थापित करने का काम शुरू होना था, लेकिन जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण यह योजना सिरे नहीं चढ़ी।

    30.43 लाख टन कूड़ा जनवरी 2023 में बंधवाड़ी लैंडफिल पर था।
    6.06 लाख टन कूड़ा जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक बंधवाड़ी में पहुंचा।
    5.84 लाख टन कूड़ा जनवरी 2024 से 21 नवंबर 2024 तक बंधवाड़ी में पहुंचा।
    42.33 लाख टन कूड़ा बंधवाड़ी में डाला गया।
    16.50 लाख टन कूड़े का निस्तारण जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक हुआ।
    17.16 लाख टन कूड़े का निस्तारण जनवरी 2024 से 21 नवंबर 2024 तक हुआ।
    33.66 लाख टन कुल कूड़ा निस्तारण हुआ।
    15 लाख टन से ज्यादा कूड़ा अभी बंधवाड़ी लैंडफिल पर पड़ा है।

    वजन बढ़ा रहा फरीदाबाद का कूड़ा

    नगर निगम गुरुग्राम की ओर से कई बार फरीदाबाद नगर निगम को कूड़ा नहीं भेजने को लेकर पत्र लिखा जा चुका है। पिछली निगम सदन की बैठक में भी इसको लेकर चर्चा हो चुकी है। बैठक में पार्षदों और मेयर ने बंधवाड़ी लैंडफिल का दौरा करने की बात कही थी।

    इसके बावजूद फरीदाबाद से प्रतिदिन 900 से एक हजार टन कूड़ा बंधवाड़ी लैंडफिल भेजा जा रहा है। गुरुग्राम के घरों से प्रतिदिन 1200 टन कूड़ा निकलता है। प्रतिदिन बंधवाड़ी में 2200 टन से ज्यादा कूड़ा पहुंचने और निस्तारण नहीं होने के कारण कूड़ा खत्म नहीं हो रहा है।