गुरुग्राम में गोवर्धन पूजा की धूम, मंदिरों में सजा अन्नकूट का भंडारा; श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गोवर्धन पूजा पर साइबर सिटी के विभिन्न मंदिरों में गांव अन्नकूट के प्रसाद के भंडारे का आयोजन किया गया। मंदिरों में गोवर्धन पूजा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्री सिद्धेश्वर मंदिर के साथ श्री कृष्ण मंदिर,गीता भवन मंदिर, राम मंदिर,राधा कृष्ण मंदिर में गोवर्धन का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जा रहा है और अन्नकूट के प्रसाद के भंडारे का आयोजन किया गया।