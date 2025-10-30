Language
    गूगल का 'डिजीकवच कार्यक्रम': गुरुग्राम और फरीदाबाद के वरिष्‍ठ नागरिकों को दी जाएगी डिजिटल सेफ्टी की ट्रेनिंग

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 09:06 PM (IST)

    गूगल ने गुरुग्राम और फरीदाबाद के बुजुर्गों के लिए 'डिजीकवच' कार्यक्रम शुरू किया है। इसका मकसद उन्हें डिजिटल सुरक्षा सिखाना है, ताकि वे ऑनलाइन धोखाधड़ी से बच सकें। प्रशिक्षण में सुरक्षित रहने के तरीके, पासवर्ड बनाना और फ़िशिंग से बचाव शामिल हैं। गूगल का लक्ष्य है कि बुजुर्ग डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहें और तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करें।

    31 अक्टूबर को होगा विशेष वेबिनार का आयोजन।

    डिजिटल डेस्क, नोएडा/गुरुग्राम। दैनिक जागरण और विश्‍वास न्‍यूज के सहयोग से गूगल अपने प्रतिष्ठित 'डिजीकवच' कार्यक्रम के अंतर्गत 'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान के तहत 31 अक्टूबर (शुक्रवार) को गुरुग्राम और फरीदाबाद के वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए वेबिनार का आयोजन करेगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के तरीके बताना है।  

    साइबर अपराधी ऑनलाइन धोखाधड़ी के अलग-अलग तरीकों से वरिष्ठ नागरिकों को अपने जाल में फंसाते हैं। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन स्कैम के तरीके बताने के साथ ही उनसे बचने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस दौरान विश्‍वास न्‍यूज के एक्सपर्ट लोगों को उदाहरण के माध्यम से डिजिटल सेफ्टी के टिप्स देंगे। यह कार्यक्रम ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन के सहयोग से होगा।

    कार्यक्रम के बारे में

    'वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा: सच के साथी' अभियान के तहत जागरण डिजिटल और विश्‍वास न्‍यूज की टीमें देशभर में सेमिनार और वेबिनार के माध्‍यम से ट्रेनिंग दे रही है। इसके तहत देश के 20 राज्‍यों के 30 शहरों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

    हरियाणा के अलावा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्‍थान, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पंजाब, उत्तराखंड जैसे 20 राज्‍यों में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें लोगों को ऑनलाइन स्कैम को पहचानने और उससे बचने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

    गूगल का ‘डिजीकवच’ अभियान भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। इस अभियान का लक्ष्‍य लोगों को फ्रॉड और स्‍कैम के प्रति जागरूक करना है।

    कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए विजिट करें: https://www.jagran.com/digikavach