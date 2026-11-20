जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शहर की प्रमुख सड़कों के किनारे बदहाल पड़ी ग्रीन बेल्ट को संवारने के लिए जीएमडीए ने विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत करीब 17 किलोमीटर लंबे सड़क मार्गों की ग्रीन बेल्ट को विकसित किया जा रहा है।

30 दिवसीय सड़क सुधार अभियान के तहत पहले चरण में ग्रीन बेल्ट से मलबा, निर्माण एवं तोड़फोड़ से निकला कचरा और अतिरिक्त मिट्टी हटाई जा रही है। सफाई के बाद यहां पौधारोपण कर हरित क्षेत्र को विकसित किया जाएगा।

इन इलाकों में होगा काम

जीएमडीए की टीमें सेक्टर46-47, 45-46, 45-52, 46/51, 50-51 और सेक्टर-30-31 की डिवाइडिंग रोड सहित अन्य प्रमुख सड़कों की ग्रीन बेल्ट को व्यवस्थित करने में जुटी हैं।

इन स्थानों पर लंबे समय से जमा मिट्टी और मलबे को हटाकर जमीन को पौधारोपण के अनुकूल बनाया जा रहा है। सेक्टर-46-47, 45-46 और 30-31 की डिवाइडिंग रोड पर पौधे लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है।

खुली मिट्टी से उड़ने वाली धूल पर लगेगी रोक

ग्रीन बेल्ट के पुनर्विकास से सड़कों के किनारे हरियाली बढ़ने के साथ धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। जीएमडीए का उद्देश्य केवल पौधे लगाना नहीं, बल्कि ग्रीन बेल्ट को व्यवस्थित और स्वच्छ स्वरूप देना है।