जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली की सीमाओं पर प्रतिबंधित वाहनों की एंट्री रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है।

उत्तरी रेंज ट्रैफिक ने 12 दिनों के दौरान बार्डर पर 41,986 वाहनों की जांच की। इनमें से 4,272 वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने से पहले ही वापस लौटा दिया गया, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वाले 246 वाहनों के चालान किए गए।

उत्तरी रेंज में चलाया गया विशेष अभियान यातायात पुलिस के अधिकारी के मुताबिक, उत्तरी रेंज ट्रैफिक पुलिस ने यह विशेष अभियान आठ से 19 नवंबर तक चलाया। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के तहत लागू प्रतिबंधों और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है।