गाजियाबाद में कोहरे से बचाव की जानकारी देने के लिए पुलिस ने डीएमई पर लगवाए बोर्ड

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कोहरे में हो रहे हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों की जागरूकता को डीएमई पर बोर्ड लगवाए हैं। चार स्थानों पर आज बोर्ड लगवाए गए हैं, जिन पर वाहन चालकों के लिए सुझाव और उपयोगी नंबर दिए गए हैं। इन बोर्ड को आइपीईएम प्रवेश और निकास, रियान इंटरनेशनल स्कूल के पास और वेदांता फार्म हाउस के पास प्रवेश और निकास पर लगाए गए हैं।