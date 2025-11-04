गैंगस्टर सुनील सरढानिया को भेजा गया जेल, हथियार रखने वाला एक आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। मध्य अमेरिका के कोस्टारिका से पकड़कर 26 अक्टूबर को गुरुग्राम लाए गए कुख्यात गैंगस्टर सुनील सरढानिया से नौ दिन के रिमांड पर पूछताछ के बाद उसे सोमवार शाम को कोर्ट में पेश किया गया। यहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

इससे पहले पूछताछ में फाजिलपुरिया पर फायरिंग के बाद गुर्गों से हथियार लेकर रखने वाले के बारे में पता चलने पर सेक्टर 31 क्राइम ब्रांच ने एक आरोपित को भी गिरफ्तार किया। उसकी पहचान गुरुग्राम के रहने वाले प्रदीप सहरावत के रूप में की गई।

सुनील सरढानिया ने गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की पूछताछ में गैंगस्टर दीपक नांदल और म्यूजिक कंपनी के मालिक इंद्रजीत सिंह के बारे में कई राज उगले हैं। पूछताछ में पता चला कि इस समय दीपक नांदल लंदन, दुबई या पुर्तगाल से गैंग ऑपरेट कर रहा है।

गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक नांदल के गिरोह के बारे में जानकारी मिलने पर अब पुलिस उस पर शिकंजा कसेगी। इसके साथ ही दीपक नांदल को पकड़ने के लिए जल्द ही रेड कार्नर नोटिस भी जारी किया जा सकता है। गुरुग्राम में हरियाणवी गायक राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग, उसके दोस्त रोहित शौकीन की गोलियों से भूनकर हत्या और एमएनआर प्रापर्टी डीलर के आफिस पर फायरिंग के मामले में सुनील सरढानिया, दीपक नादंल और इंद्रजीत सिंह का नाम सामने आया था।