लंदन से चला रहा गिरोह, IP पुर्तगाल का मिला; दीपक नांदल गिरोह का पर्दाफाश

विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। गैंगस्टर दीपक नांदल विदेश में रहकर अपने गुर्गों को गुरुग्राम, हरियाणा और अन्य राज्यों में दहशत फैलाने के लिए गुप्त रूप से हथियार मुहैया करा रहा है। वह पैसे भी इतनी चालाकी से भेजता है कि भेजने वाले का नाम और पता भी तुरंत पता नहीं चल पाता। हाल ही में गिरफ्तार किए गए नांदल के मुख्य शूटर अरुण सोनी से पूछताछ में पता चला है कि जो लोग उसके गुर्गों को पैसे भेजते हैं, वे नांदल के कहने पर सीधे एटीएम बूथ जाकर कैश डिपॉजिट मशीनों में पैसे जमा करते हैं।

गुरुग्राम के सेक्टर 45 स्थित एमएनआर बिल्डर्स कंपनी के कार्यालय और करनाल स्थित यूनिसिस कंपनी के कार्यालय पर हुई अंधाधुंध गोलीबारी की जाँच करते हुए, एसटीएफ सेंट्रल गुरुग्राम टीम ने शनिवार को राजस्थान के अनूपगढ़ से दीपक नांदल के मुख्य शूटर अरुण सोनी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पाँच दिन की रिमांड पर पूछताछ की जा रही है।

एसटीएफ सूत्रों के अनुसार, आरोपी के पास से ₹5 लाख बरामद किए गए हैं। एक हफ़्ते पहले, नांदल गिरोह के दो शूटर, रविंद्र और मोहित, गिरफ्तार किए गए थे। उनके पास से ₹1.5 लाख (150,000 अमेरिकी डॉलर) नकद भी बरामद हुए थे। पूछताछ के दौरान, पता चला कि गुरुग्राम और करनाल में गोलीबारी के लिए अरुण सोनी को ₹5 लाख (500,000 अमेरिकी डॉलर) भेजे गए थे। जब आरोपियों से पूछा गया कि उन्हें पैसे कैसे मिले, तो उन्होंने बताया कि किसी ने उनके दोस्त के साथियों के बैंक खातों में पैसे भेजे थे। भेजने वाले की पहचान छिपाने के लिए, पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं किए गए थे।

पैसे ट्रांसफर करने का तरीका दीपक नांदल द्वारा अपने गिरोह के सदस्यों को पैसे ट्रांसफर करने का तरीका भी सामने आया। पूछताछ और जाँच से पता चला कि भारत में कोई व्यक्ति दीपक नांदल की ओर से पैसे भेजने वालों को नकद राशि मुहैया कराता है। दीपक नांदल से संकेत मिलने पर, ये लोग एटीएम बूथों पर जाते हैं और अपने दोस्तों के साथियों द्वारा बताए गए खातों में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं।

इससे पैसे भेजने वाले और साथियों के बीच सीधा संबंध खत्म हो जाता है। अरुण सोनी मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। गुजरात से किसी ने अरुण के दोस्त के साथियों के खाते में पाँच लाख रुपये ट्रांसफर किए। यह रकम कैश डिपॉजिट मशीन के ज़रिए ट्रांसफर की गई। स्पेशल टास्क फ़ोर्स (एसटीएफ) ने जब गुजरात के एटीएम बूथ के सीसीटीवी फुटेज की जाँच की, तो एक व्यक्ति दिखाई दिया। हालाँकि, सिर्फ़ तस्वीर से उसकी पहचान करना मुश्किल है। वह एटीएम बूथ पर किसी गाड़ी से नहीं पहुँचा था। अगर वह किसी गाड़ी से आता, तो उसकी पहचान हो सकती थी।