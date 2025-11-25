हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की बहन बिमला देवी का निधन, गुरुग्राम में अंतिम संस्कार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बहन बिमला देवी का मंगलवार को निधन हो गया। वे 78 वर्ष की थीं और लंबे समय से बीमार चल रही थीं। वे अपने परिवार के साथ गुरुग्राम के सेक्टर 33 स्थित द विलाज सोसाइटी के विला नंबर 135 में रहती थीं। बिमला देवी के पति राजीव चौधरी हरियाणा सरकार में ज्वाइंट कमिश्नर (एक्साइज एंड टैक्सेशन) रह चुके हैं।