    हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की बहन बिमला देवी का निधन, गुरुग्राम में अंतिम संस्कार

    By Vinay Trivedi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 08:28 PM (IST)

    गुरुग्राम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बहन बिमला देवी का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार थीं। उनका अंतिम संस्कार झाड़सा मुक्ति धाम में किया गया, जिसमें परिवार और कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए और शोक संवेदना व्यक्त की।

    भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बहन बिमला देवी का मंगलवार को निधन।

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बहन बिमला देवी का मंगलवार को निधन हो गया। वे 78 वर्ष की थीं और लंबे समय से बीमार चल रही थीं। वे अपने परिवार के साथ गुरुग्राम के सेक्टर 33 स्थित द विलाज सोसाइटी के विला नंबर 135 में रहती थीं। बिमला देवी के पति राजीव चौधरी हरियाणा सरकार में ज्वाइंट कमिश्नर (एक्साइज एंड टैक्सेशन) रह चुके हैं।

    मंगलवार को निधन के बाद झाड़सा स्थित मुक्ति धाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया।पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जिला कांग्रेस के शहरी अध्यक्ष पंकज डावर, मोहित ग्रोवर, परिवार के अन्य सदस्य व जिले के अन्य कांग्रेस नेता शामिल रहे। सभी ने शोक संवेदना व्यक्त की।