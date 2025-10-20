गुरुग्राम के एक होटल में अवैध रूप से रह रहे पांच नाइजीरियन पुलिस के हत्थे चढ़े, होटल मालिक और मैनेजर भी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर सिटी में अवैध रूप से रह रहे नाइजीरियन मूल के विदेशी नागरिक रविवार को पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सदर थाना क्षेत्र के एक होटल में लड़ाई-झगड़े की सूचना पर पुलिस पहुंची थी तब इनकी पोल खुली। पुलिस ने बिना सी-फॉर्म भरे और पुलिस को सूचना दिए बगैर विदेशी नागरिकों को होटल में ठहराने वाले होटल मालिक व मैनेजर पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने पांच नाइजीरियन समेत सात लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।



पुलिस के मुताबिक, रविवार को सदर थाना पुलिस को सेक्टर-38 के गिल कम्फर्ट इन में विदेशी नागरिकों द्वारा लड़ाई-झगड़ा करने के संबंध में प्राप्त हुई। पुलिस टीम मौके पर पहुची तो होटल से कुछ विदेशी नागरिक निकलकर भागते दिखाई दिए। पुलिस ने पांच नाइजीरियन को काबू किया जिनकी पहचान केविन, इकेचुकवु, डुलुचुकवु, ओटुनबा व बेला फोसुआ (महिला) रूप में हुई।