गुरुग्राम के एक होटल में अवैध रूप से रह रहे पांच नाइजीरियन पुलिस के हत्थे चढ़े, होटल मालिक और मैनेजर भी गिरफ्तार
गुरुग्राम पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के एक होटल से अवैध रूप से रह रहे पांच नाइजीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया। होटल में झगड़े की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और पाया कि होटल प्रबंधन ने बिना सी-फॉर्म भरे और पुलिस को सूचित किए बिना इन विदेशियों को ठहराया था। पुलिस ने होटल मालिक और मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर सिटी में अवैध रूप से रह रहे नाइजीरियन मूल के विदेशी नागरिक रविवार को पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सदर थाना क्षेत्र के एक होटल में लड़ाई-झगड़े की सूचना पर पुलिस पहुंची थी तब इनकी पोल खुली। पुलिस ने बिना सी-फॉर्म भरे और पुलिस को सूचना दिए बगैर विदेशी नागरिकों को होटल में ठहराने वाले होटल मालिक व मैनेजर पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने पांच नाइजीरियन समेत सात लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक, रविवार को सदर थाना पुलिस को सेक्टर-38 के गिल कम्फर्ट इन में विदेशी नागरिकों द्वारा लड़ाई-झगड़ा करने के संबंध में प्राप्त हुई। पुलिस टीम मौके पर पहुची तो होटल से कुछ विदेशी नागरिक निकलकर भागते दिखाई दिए। पुलिस ने पांच नाइजीरियन को काबू किया जिनकी पहचान केविन, इकेचुकवु, डुलुचुकवु, ओटुनबा व बेला फोसुआ (महिला) रूप में हुई।
पुलिस ने सभी से उनके वीजा, पासपोर्ट व संबंधित दस्तावेज मांगे गए तो कोई भी विदेशी दस्तावेज नही दिखा पाए।
पुलिस की जांच में सामने आया कि होटल प्रबंधन ने विदेशी नागरिकों को ठहराने से पहले न तो सी-फार्म भरा गया था ना ही पुलिस को इनके संबंध में कोई सूचना देना पाया गया। पुलिस ने भिवानी के मान कालोनी निवासी होटल मालिक विक्टर सिंह व उत्तर प्रदेश के हापुड़ के सैलानी निवासी होटल मैनेजर रिंकू को भी नियमानुसार काबू किया।
पुलिस टीम द्वारा पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उपरोक्त विदेशी नागरिक अन्य नाइजीरियन व्यक्तियों के साथ मारपीट करने की नीयत से उपरोक्त होटल में इकठ्ठा हुए थे। पुलिस ने नाइजीरियन मूल की महिला सहित सभी पांच विदेशियों को अदालत में पेश करके न्यायिक हिरासत भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है।
