Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    फिल्म के विरोध में खेड़कीदौला से दिल्ली बार्डर तक पैदल मार्च, लगा लंबा जाम; वाहन चालक घंटों रहे परेशान

    By Sanjay Gulati Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 07:18 PM (IST)

    गुरुग्राम में एक फिल्म के विरोध में खेड़कीदौला से दिल्ली बॉर्डर तक पैदल मार्च निकाला गया। इस प्रदर्शन के कारण दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने फिल्म के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे यातायात व्यवस्था चरमरा गई और यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा।

    prefferd source google
    Hero Image

    फिल्म 120 बहादुर के विरोध में खेड़कीदौला टोल प्लाजा से दिल्ली बार्डर तक पैदल मार्च निकाला गया।

    जागरण संवाददाता, मानेसर। फिल्म 120 बहादुर के विरोध में रविवार दोपहर अहीर समाज की ओर से खेड़कीदौला टोल प्लाजा से दिल्ली बार्डर तक पैदल मार्च निकाला गया। पैदल मार्च में बड़ी संख्या में लोग अपने वाहनों से पहुंचे। इस कारण खेड़कीदौला से लेकर दिल्ली बार्डर तक लंबा जाम लग गया। वाहन चालक घंटों तक इसमें फंसे रहे। पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर वाहन चालकों को एक तरफ से निकाला।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पैदल मार्च में शामिल हुए लोगों ने मांग की कि फिल्म 120 बहादुर का नाम बदलकर 120 वीर अहीर किया जाए। इसके साथ ही फिल्म में रेजांगला युद्ध की पूरी सच्चाई तथ्यों के साथ लोगों के सामने लाई जाए। अब फिल्म में तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है। इतिहास को बदलने का प्रयास किया गया है।

    पैदल मार्च से पहले अहीर समाज के लोगों ने कहा कि नौ नवंबर को धरना स्थल पर बड़ी पंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस पंचायत में पूरे समाज के लोग एकत्रित होंगे। इससे पहले समाज का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करेगा और अपनी मांग रखेगा। समाज के लोगों ने कहा कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक वह डटकर लड़ाई लड़ेंगे।

    इसके साथ ही फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। पैदल मार्च के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और मार्च निकाल रहे लोगों के लिए अलग से लेन बनाई गई। पैदल मार्च निकालने के दौरान दिल्ली जयपुर हाईवे पर काफी लंबा जाम लग गया। पुलिसकर्मियों ने हाईवे से वाहनों को हटाया और जाम खुलवाया।