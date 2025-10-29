Language
    गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग टीम का छापा, खाद कालाबाजारी का भंडाफोड़

    By Vinay Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 02:41 PM (IST)

    सोहना में सीएम फ्लाइंग टीम ने एक खाद की दुकान पर छापा मारकर कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया। टीम ने 750 बैग डीएपी खाद जब्त किए, जिनमें 296 बैग स्टॉक से अधिक थे। दुकानदार सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर खाद बेच रहा था। दुकान मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की गई है। 

    संवाद सहयोगी, सोहना। सोहना के पलवल मार्ग पर स्थित एक खाद की दुकान पर सीएम फ्लाइंग टीम ने छापा मारकर खाद की कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान सामने आया कि डीएपी खाद को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर बेचा जा रहा था और दुकान में स्टाक से अधिक खाद पाई गई।

    टीम ने मौके से कुल 750 बैग डीएपी खाद बरामद किए, जिनमें से 296 बैग निर्धारित स्टाक से ज्यादा थे। इंस्पेक्टर सुनील कुमार को सूचना मिली थी कि सोहना-पलवल रोड पर स्थित गोयल खाद बीज भंडार नाम की दुकान पर किसानों को डीएपी खाद ऊंचे दामों पर बेची जा रही है।

    सीएम फ्लाइंग ने एक डमी ग्राहक भेजा। दुकानदार ने डमी ग्राहक को डीएपी खाद का एक कट्टा 1800 रुपये में बेचा, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य 1350 रुपये प्रति बैग है। स्टाक की जांच के दौरान गोदाम में 296 बैग डीएपी खाद अतिरिक्त पाई गई। टीम ने मौके से खाद के बैग जब्त किए और संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की।

    सीएम फ्लाइंग ने दुकान मालिक प्रवीण कुमार के खिलाफ सोहना थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। कालाबाजारी, सरकारी दर से अधिक मूल्य पर खाद बेचने और निर्धारित सीमा से अधिक स्टाक रखने के आरोप में उसके लाइसेंस को रद करने की सिफारिश भी की गई है।

    छापेमारी के दौरान खंड कृषि अधिकारी अजीत सिंह भी मौके पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभाग ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा जो खाद जैसी आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी कर किसानों का शोषण करते हैं।