गुरुग्राम में शादी समारोह में जाने के लिए साथ निकले तीन दोस्त, लौटते वक्त कार पेड़ से टकराई; एक की मौत

संवाद सहयोगी, सोहना। सोहना-दौला मार्ग पर एमवीएन सोसायटी के पास मंगलवार अल सुबह हुए एक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब तीनों युवक एक शादी समारोह से लौट रहे थे। उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।

मृत युवक की पहचान गांव लोहटकी के रहने वाले 30 वर्षीय सचिन उर्फ बिट्टू के रूप में हुई है। गंभीर रूप से घायल महेंद्र और ईश्वर दोनों दमदमा गांव के रहने वाले हैं। दोनों को गुरुग्राम और फरीदाबाद के निजी अस्पतालों में उपचार के लिए दाखिल कराया गया है। बताया जाता है कि तीनों दोस्त अपनी वेन्यू कार से पलवल के पास गुलावट गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे।