गुरुग्राम में शादी समारोह में जाने के लिए साथ निकले तीन दोस्त, लौटते वक्त कार पेड़ से टकराई; एक की मौत
सोहना में शादी से लौट रहे तीन दोस्तों की कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें एक की मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान सचिन के रूप में हुई है, जबकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, सोहना। सोहना-दौला मार्ग पर एमवीएन सोसायटी के पास मंगलवार अल सुबह हुए एक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब तीनों युवक एक शादी समारोह से लौट रहे थे। उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।
मृत युवक की पहचान गांव लोहटकी के रहने वाले 30 वर्षीय सचिन उर्फ बिट्टू के रूप में हुई है। गंभीर रूप से घायल महेंद्र और ईश्वर दोनों दमदमा गांव के रहने वाले हैं। दोनों को गुरुग्राम और फरीदाबाद के निजी अस्पतालों में उपचार के लिए दाखिल कराया गया है। बताया जाता है कि तीनों दोस्त अपनी वेन्यू कार से पलवल के पास गुलावट गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे।
मंगलवार अल सुबह जब वे अपने घर लौट रहे थे तो घर के पास ही उनकी कार अचानक पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो दुर्घटना के दौरान कार पेड़ से टकराते समय पिछली सीट पर बैठे सचिन उछलकर आगे की ओर जा गिरे। जिससे उनके सिर में गंभीर चोट लगने के कारण मौत हो गई। सोहना थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह ने बताया कि घायलों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।
