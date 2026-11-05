डीएपी खाद के लिए दर-दर भटक रहे किसान, फरुखनगर में दुकानदारों की मनमानी; खाद के साथ थमा रहे जबरन दूसरा सामान

संवाद सहयोगी, फरुखनगर। रबी फसलों की बुवाई के सीजन में डीएपी खाद की किल्लत किसानों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। फरुखनगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं होने से किसान दुकानों के चक्कर काट रहे हैं।

किसानों का आरोप है कि कुछ दुकानदार डीएपी के साथ अन्य कृषि सामग्री खरीदने की शर्त रख रहे हैं। हरकेश यादव, सुरेंद्र कुमार, सतपाल और विक्की के मुताबिक, अतिरिक्त सामग्री लिए बिना दुकानदार खाद देने से मना कर रहे हैं।

किसानों को गेहूं और सरसों की बुवाई के लिए डीएपी की जरूरत है, लेकिन समय पर खाद नहीं मिलने से खेती का काम प्रभावित होने की आशंका है। खाद लेने दुकानों पर पहुंचने वाले कई किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है।

अनावश्यक बोझ पड़ रहा है किसानों का कहना है कि खाद के साथ दूसरी सामग्री खरीदने की शर्त से उन पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ रहा है। किसानों ने खाद की उपलब्धता और दुकानदारों की कथित मनमानी को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि अधिकारी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।