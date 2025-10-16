दीपावली पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज, गुरुग्राम से चंडीगढ़, जयपुर सहित इन रूटों चलेंगी अतिरिक्त बसें

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दीवाली के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर चंडीगढ़, जयपुर सहित अन्य रूटों पर अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। जीएम रोडवेज भारत भूषण गोगिया नेबताया कि त्योहार के दौरान बढ़ते यातायात और यात्रियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

गुरुग्राम से चंडीगढ़ मार्ग पर कुल 21 अलग-अलग समय पर बसें उपलब्ध होंगी, जिनमें साधारण, एचवीएसी और वोल्वो बसें शामिल हैं। साधारण बसें सुबह 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 8:30, 9:15, 10:30, 11:00, दोपहर 1:30 और रात को 11:20 बजे चलेंगी। एचवीएसी बसें सुबह 3:30, 5:30, 6:30, 7:30, 9:45, शाम 5:00 और रात 9:00 बजे उपलब्ध होंगी। वोल्वो बसें सुबह 5:00, दोपहर 11:30 और रात 10:00 बजे संचालित होंगी।

जयपुर के लिए 11 अलग-अलग समय पर चलेंगी बसें गुरुग्राम से जयपुर मार्ग पर 11 अलग-अलग समय पर बसें चलेंगी। इन बसों के प्रस्थान समय सुबह 5:00, 5:30, 6:00, 6:30 और 7:00 बजे हैं, इसके बाद 8:30, 9:00 और 9:30 बजे, दोपहर में 12:00 बजे और शाम को 4:00 तथा 5:00 बजे हैं।

अन्य मार्गों पर यह रहेगी स्थिति बैजनाथ शाम 4:10, पंचरूखी शाम 3:50, कटरा दोपहर 12:00, शिमला शाम 7:00 बजे बस चलेगी। आगरा सुबह 4:30, 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 7:50, 8:20, 9:20, दोपहर 12:00 और 1:30 बजे, अलीगढ़ सुबह 7:00 और 7:30, मुरादाबाद सुबह 6:30 और 7:30, हरिद्वार सुबह 7:00, देहरादून सुबह 7:30, हल्द्वानी सुबह 8:15 और टनकपुर के लिए सुबह 9:30 बस रवाना होगी।

सिरसा सुबह 5:00, 9:00 और 11:00, जींद सुबह 8:00 और दोपहर 2:00, रोहतक सुबह 8:30, 9:30, 10:30, 11:30 और शाम 5:00, 5:40, 6:30, 7:00, रेवाड़ी सुबह 8:30, 9:00, 9:30, 10:00 और शाम 4:00, 5:00, 6:00, 7:00 और कोसली के लिए सुबह 6:45, 8:10, 9:06, 10:06, दोपहर 12:54, 2:42, 3:10, 3:45, 4:10 और 5:06 बजे चलेंगी।

सहायक निरीक्षक और उप-निरीक्षक तैनात रहेंगे निरीक्षक दुलीचंद 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक सभी बस सेवाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करेंगे। यात्रियों की सुविधा और बस संचालन की निगरानी के लिए सहायक निरीक्षक और उप-निरीक्षक भी तैनात रहेंगे। सुबह 4:00 से 12:00 बजे तक निरीक्षक महाबीर तथा उप-निरीक्षक जगदीश और अजय कार्य करेंगे। दोपहर 12:00 से 20:00 तक उप-निरीक्षक अशोक, रामखिलाड़ी और सुरेश बस संचालन और यात्रियों की सुविधा की निगरानी करेंगे।