आरटीआई आदेशों की अनदेखी पर सख्ती, तत्कालीन डीआर अमित मान के खिलाफ जमानती वारंट जारी

संवाद सहयोगी, बादशाहपुर। आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना देने के राज्य सूचना आयोग के आदेशों की लगातार अवहेलना पर तत्कालीन जिला रजिस्ट्रार (डीआर) फर्म्स एंड सोसायटी अमित मान के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है।

राज्य सूचना आयुक्त कर्मवीर सैनी ने पुलिस आयुक्त को वारंट तामील कराने के निर्देश दिए हैं। अमित मान को 2 दिसंबर को सुबह 10 बजे पंचकूला स्थित आयोग के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। उनका तबादला हो चुका है।