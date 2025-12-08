गुरुग्राम में 9 दिसंबर को होगा अनोखा आयोजन, ये कलाकार जीतेंगे दर्शकों का दिल

डिजिटल डेस्क, गुरुग्राम। भारत के सबसे भरोसेमंद पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, Invincible Publishers ने Elan Group के साथ मिलकर 'EPIC TALES' नामक एक अनोखा आयोजन नौ दिसंबर की शाम के लिए आयोजित किया है। यह आयोजन Elan Epic Mall, सेक्टर-70 में शाम 4 बजे से शुरू होगा, इस इवेंट में संगीत, सिनेमा, साहित्य और उद्यमिता के दिग्गज एक ही मंच पर इकत्रित होंगे।

दर्शकों का दिल जीतेंगे ये कलाकार दलैर मेहंदी, मीका सिंह, पद्मश्री हंस राज हंस, नवराज हंस, भावना सिंह, अजीत मेहंदी हंस और इवान सिंह लूथरा जैसे कलाकार अपनी कहानियों और धुनों से दर्शकों का दिल जीतेंगे। भविष्य की ओर Invincible Publishers भारत में UGC आधारित पब्लिशिंग का नेतृत्व कर रहा है। इसके पीछे विजन और दिशा है सागर सेतिया (Founder & CEO) की, जिन्होंने इस ब्रांड को भारत के सबसे विश्वसनीय और आधुनिक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स में बदल दिया है।

सागर के नेतृत्व में Invincible ने UGC (University Grants Commission) अकैडमिक बुक्स के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है, साथ ही फिक्शन, नॉन-फिक्शन, रिसर्च और कॉफी टेबल बुक्स में भी दर्जनों नए और प्रभावशाली लेखकों को मंच दिया है। Invincible ने भारत और इंटरनेशनल स्तर पर सैकड़ों किताबें प्रकाशित की हैं, और हर साल आयोजित होने वाला Invincible Festival भी सागर सेतिया की ही सोच और सार्थक कहानी कहने की प्रतिबद्धता का परिणाम है। इस आयोजन में पहचान दी जा रही है अजय सेतिया, Founder & CEO of Invincible Ocean, को भी, जो AI, Blockchain और Virtual Reality को जोड़कर भविष्य की तकनीकें बना रहे हैं। अजय भारत के पहले Banking Metaverse के निर्माता हैं, एक ऐसा वर्चुअल बैंकिंग अनुभव जहां ग्राहक KYC, ऑनबोर्डिंग और बैंकिंग सेवाएं वर्चुअल स्पेस में प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें Dynamic Entrepreneur of the Year (2019) और Fintech Leader of the Year (2022) जैसे सम्मान मिल चुके हैं।

Elan Group और Elan Epic Mall के बारे में Elan Group भारत के सबसे अग्रणी और प्रीमियम रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक है, जो अपने शानदार, हाई-एंड कमर्शियल और रिटेल प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जाता है। उनके प्रोजेक्ट्स लक्जरी, डिजाइन और इनोवेशन का बेमिसाल संगम हैं।

Elan Epic Mall, इस आयोजन का स्थल, गुरुग्राम का एक प्रमुख लैंडमार्क है, अपने अनोखे आर्किटेक्चर, भव्य डिजिटल इंस्टालेशन और शानदार वातावरण के लिए प्रसिद्ध। यह जगह कला, संस्कृति और बड़े कार्यक्रमों का केंद्र बन चुकी है। EPIC TALES का आयोजन Elan Group की उसी सोच को दर्शाता है, जहां वे समाज को कला, साहित्य और विचारों के लिए जीवंत स्थान उपलब्ध करवाते हैं। एक शाम प्रेरणा, कहानियों और क्रिएटिविटी की EPIC TALES सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक जश्न है, कंपोजिशन, कहानियों, हिम्मत और इंसानी अनुभवों का। यह शाम दर्शकों को संगीत, बातचीत, अनुभव और भावनाओं की ऐसी यात्रा पर ले जाएगी, जिसे वे लंबे समय तक याद रखेंगे।