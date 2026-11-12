गुरुग्राम में 1,075 करोड़ डकार गया बिल्डर, 19 साल से भटक रहे 4,771 खरीदार; ED ने दाखिल की चार्जशीट

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। घर का सपना दिखाकर हजारों खरीदारों से करोड़ों रुपये जुटाने और उन्हें वर्षों तक फ्लैट नहीं देने के मामले में एडीईएल लैंडमार्क्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने करीब 1,075 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में कंपनी, उसके तत्कालीन निदेशकों और अन्य लोगों समेत 41 आरोपियों के विरुद्ध विशेष पीएमएलए अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया है।

मामले में 4,771 खरीदारों को अब तक उनके बुक किए गए फ्लैट, प्लाट और अन्य यूनिट नहीं मिल पाए हैं।

41 आरोपियों के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल

ईडी के अनुसार, आरोपपत्र में कंपनी के साथ उसके तत्कालीन निदेशक हेम सिंह भड़ाना और सुमित भड़ाना के नाम भी शामिल हैं। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई है।

आरोपपत्र दाखिल होने के बाद विशेष अदालत ने तीन नवंबर को सभी आरोपियों और संस्थाओं को नोटिस जारी किए थे। ईडी की जांच हरियाणा और दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज 74 एफआईआर और दाखिल आरोपपत्रों के आधार पर शुरू हुई थी।

जांच में सामने आया कि कंपनी ने वर्ष 2006 से 2012 के बीच गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल में कई आवासीय परियोजनाएं शुरू की थीं। इनमें काॅस्मोकोर्ट, काॅस्मोसिटी-एल, काॅस्मोसिटी-तीन, स्काईविल, रेडवुड रेजिडेंसी, एरा ग्रीन वर्ल्ड, एरा डिवाइन कोर्ट और एडीईएल डिवाइन कोर्ट शामिल हैं।