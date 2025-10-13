Gurugram News: आय से अधिक संपत्ति मामले में डीटीसीपी अधिकारी पर एसीबी का शिकंजा, FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। आय से अधिक संपत्ति के मामले में नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग (डीटीसीपी) में कार्यरत वरिष्ठ अधिकारी धर्मवीर खत्री के खिलाफ एसीबी गुरुग्राम ने एफआइआर दर्ज की है। इन पर आरोप है कि इन्होंने अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की और अपने व अपने परिवार के नाम से खरीदी। यह अधिकारी इस समय सोनीपत में तैनात हैं। गुरुग्राम एसीबी एसपी ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है।



एसीबी के अनुसार तत्कालीन मानेसर जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) धर्मवीर खत्री के खिलाफ सितंबर 2020 में एक शिकायत मिली थी। आरोप था कि अधिकारी ने अपने सेवाकाल के दौरान आय से अधिक मूल्य की संपत्तियां अपने और रिश्तेदारों के नाम पर अर्जित की हैं।

प्रारंभिक जांच में पाया गया कि धर्मवीर खत्री ने एचएसआइआइडीसी में डीटीपी आइएमटी मानेसर के रूप में कार्य करते हुए गुरुग्राम और पंचकूला में कई संपत्तियां खरीदीं।एसीबी ने अप्रैल 2001 से सितंबर 2020 तक की अवधि के बीच आय और व्यय का रिकार्ड खंगाला। वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान बड़ी मात्रा में संपत्तियां खरीदने की जानकारी मिली। एसीबी के अनुसार इन दो सालों में अधिकारी ने लाखों रुपये की अचल संपत्ति खरीदी। यह राशि उनकी वैध आय के मुकाबले डेढ़ सौ प्रतिशत अधिक पाई गई।