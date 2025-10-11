गुरुग्राम में बस ड्राइवर ने नशे में वाहनों को मारी टक्कर, पुलिस ने पकड़ा तो की हाथापाई
गुरुग्राम में एक बस ड्राइवर ने नशे की हालत में कई वाहनों को टक्कर मार दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिसकर्मियों से भी हाथापाई की। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बस को जब्त कर लिया गया है। ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 10 मार्केट के पास शुक्रवार सुबह 11 बजे एक बस ड्राइवर ने शराब के नशे में आगे चल रही पांच गाड़ियों को टक्कर मार दी। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब ड्राइवर को पकड़ा तो उसने पुलिसकर्मियों के साथ भी हाथापाई की। पुलिस ने आरोपित को पकड़कर बस को जब्त कर लिया है। उसके खिलाफ केस दर्ज किया है।
वाहन चालकों और पुलिस के साथ हाथापाई का एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे सेक्टर 10 मार्केट के पास एक निजी बस अनियंत्रित हो गई और सामने जा रहे पांच वाहनों से टकरा गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस की रफ्तार काफी तेज थी और उसने एक के बाद एक पांच वाहनों को टक्कर मार दी। इसमें तीन कार और दो बाइक शामिल हैं।
बस की टक्कर से वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और सड़क पर जाम लग गया। गनीमत रही कि कोई व्यक्ति हादसे में घायल नहीं हुआ।हादसे के बाद ड्राइवर बस को लेकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक कार सवार ने ड्राइवर का पीछा किया और बस के आगे कार लगाकर उसे पकड़ कर पुलिस को सूचना दी। ईआरवी पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेने की कोशिश की, लेकिन चालक ने नशे की हालत में पुलिस के साथ भी बदतमीजी की।
पुलिस ने आरोपित को पकड़ा, संबंधित धाराओं में केस दर्ज
उसने पुलिसकर्मियों को धक्का दिया और हाथापाई शुरू कर दी। इस दौरान कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया। सेक्टर 10 थाना पुलिस के मुताबिक आरोपित चालक को हिरासत में लेकर उसका मेडिकल टेस्ट कराया गया है। ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस के साथ हाथापाई करने के मामले में केस दर्ज किया गया है।
