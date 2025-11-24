गुरुग्राम के द्रोणाचार्य कॉलेज में बढ़ेंगी खेल सुविधाएं, छात्रों के सपनों को मिलेगी ऊंची उड़ान

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर सिटी का सबसे पुराना और बड़ा द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज छात्रों को पढ़ाई के साथ ही खेलों में तराशता है। यही वजह है कि यह अधिकतर खिलाड़ियों की पहली पसंद बना हुआ है। यहां अलग-अलग स्पोर्ट्स की सबसे ज्यादा और बेहतरीन टीमें हैं। यहां करीब आठ हजार छात्र-छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कॉलेज शासन की ओर से यहां खेल सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। निजी संस्था की ओर से सीएसआर के तहत परिसर के मिनी स्टेडियम का जीर्णोद्धार का काम प्रगति पर है। मैदान को समतल करके घास लगाने समेत अन्य कार्य होने हैं।

इसके अलावा खिलाड़ियों के लिए रेसलिंग व कबड्डी हॉल बनाने की योजना है। रेलवे रोड स्थित एतिहासिक द्रोणा चार्य कॉलेज की नींव 1951 में रखी गई थी। आजादी से पहले यह कॉलेज पाकिस्तान के गुजरावाला में सनातन धर्म हिंदू कॉलेज के नाम से संचालित हो रहा था। फिर सरकार ने द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज के नाम से इसका संचालन शुरू कराया।

स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एचओडी सुनील डबास ने बताया कि कॉलेज में अलग-अलग खेलों की बालक और बालिका वर्ग की 40 से अधिक टीमें हैं। क्रिकेट, फुटबाल, वालीबाल, कबड्डी, बास्केटबाल, जूडो समेत अन्य खेलों के लिए इंडोर ग्राउंड की व्यवस्था है। इंटर कॉलेज से लेकर आल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलों तक कॉलेज के छात्र शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं जिससे साल-दर-साल नए खिलाड़ी पदक जीतकर कॉलेज का नाम रोशन कर रहे हैं।

सुविधाएं बढ़ने से छात्रों के सपनों को मिलेगी उड़ान ओपलंपिक के मुख्य खेलों में बास्केटबाल, वालीबाल, रेललिंग व कबड्डी अन्य आते हैं। कॉलेज में इन खेलों की सुविधाएं बढ़ाने की योजना बनाई गई है ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिले और उनके खेल के क्षेत्र में उनके सपने उड़ान भर सकें। एचओडी सुनील डबास ने बताया कि ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष और गुड़गांव विधायक मुकेश शर्मा भी इसी कॉलेज के पासआउट हैं।