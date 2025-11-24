Language
    गुरुग्राम के द्रोणाचार्य कॉलेज में बढ़ेंगी खेल सुविधाएं, छात्रों के सपनों को मिलेगी ऊंची उड़ान

    By Varun Trivedi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 11:28 AM (IST)

    गुरुग्राम के ऐतिहासिक द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज में खेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। मिनी स्टेडियम का जीर्णोद्धार हो रहा है और कुश्ती व कबड्डी हॉल बनाने की योजना है। कॉलेज में 40 से अधिक खेल टीमें हैं। विधायक मुकेश शर्मा की पहल पर खेल सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है, जिससे छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा और वे अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे।

    फाइल फोटो। सौैजन्य- जागरण

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर सिटी का सबसे पुराना और बड़ा द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज छात्रों को पढ़ाई के साथ ही खेलों में तराशता है। यही वजह है कि यह अधिकतर खिलाड़ियों की पहली पसंद बना हुआ है। यहां अलग-अलग स्पोर्ट्स की सबसे ज्यादा और बेहतरीन टीमें हैं। यहां करीब आठ हजार छात्र-छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं।

    कॉलेज शासन की ओर से यहां खेल सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। निजी संस्था की ओर से सीएसआर के तहत परिसर के मिनी स्टेडियम का जीर्णोद्धार का काम प्रगति पर है। मैदान को समतल करके घास लगाने समेत अन्य कार्य होने हैं।

    इसके अलावा खिलाड़ियों के लिए रेसलिंग व कबड्डी हॉल बनाने की योजना है। रेलवे रोड स्थित एतिहासिक द्रोणा चार्य कॉलेज की नींव 1951 में रखी गई थी। आजादी से पहले यह कॉलेज पाकिस्तान के गुजरावाला में सनातन धर्म हिंदू कॉलेज के नाम से संचालित हो रहा था। फिर सरकार ने द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज के नाम से इसका संचालन शुरू कराया।

    स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एचओडी सुनील डबास ने बताया कि कॉलेज में अलग-अलग खेलों की बालक और बालिका वर्ग की 40 से अधिक टीमें हैं। क्रिकेट, फुटबाल, वालीबाल, कबड्डी, बास्केटबाल, जूडो समेत अन्य खेलों के लिए इंडोर ग्राउंड की व्यवस्था है। इंटर कॉलेज से लेकर आल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलों तक कॉलेज के छात्र शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं जिससे साल-दर-साल नए खिलाड़ी पदक जीतकर कॉलेज का नाम रोशन कर रहे हैं।

    सुविधाएं बढ़ने से छात्रों के सपनों को मिलेगी उड़ान

    ओपलंपिक के मुख्य खेलों में बास्केटबाल, वालीबाल, रेललिंग व कबड्डी अन्य आते हैं। कॉलेज में इन खेलों की सुविधाएं बढ़ाने की योजना बनाई गई है ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिले और उनके खेल के क्षेत्र में उनके सपने उड़ान भर सकें। एचओडी सुनील डबास ने बताया कि ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष और गुड़गांव विधायक मुकेश शर्मा भी इसी कॉलेज के पासआउट हैं।

    उन्होंने कॉलेज में छात्रों के लिए रेसलिंग व कबड्डी हाल निर्माण और बास्केट व बालीबाल ग्रांउड को अपग्रेड करके टर्फ गाउंड बनवाने की मांग की गई थी। विधायक ने कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा है ताकि हरियाणा ओलंपिक संघ या सीएसआर के तहत यह निर्माण कार्य कराए जा सके।

    शासन की ओर से मॉडल संस्कृति कॉलेज के रूप में तैयार किया जा रहा है। विधायक मुकेश शर्मा कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। उनकी ही पहल पर ही कॉलेज में निजी संस्था की ओर से सीएसआर के तहत मिनी स्टेडियम, 15 ब्वायज टायलेट तैयार किए जा रहे हैं। कॉलेज में खेल सुविधाएं बढ़ाने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है।


    - डॉ. पुष्पा अंतिल, प्राचार्या, द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज, गुरुग्राम