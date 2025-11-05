दिल्ली के छतरपुर मंदिर से शुरू होगी धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा, लाखों श्रद्धालुओं की उमड़ेगी भीड़ 

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के आह्वान पर सात से 16 नवंबर तक दिल्ली से शुरू होने वाली ‘सनातन हिंदू एकता पदयात्रा’ की तैयारिया जोरों पर हैं। तैयारियों और यात्रा का रूट देखने के लिए मंगलवार शाम धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री मंगलवार को दिल्ली के छतरपुर से गुरुग्राम पहुंचे।

यहां हीरो होंडा चौक पर एपी ग्रुप के संचालक से मिलने के बाद वह फरीदाबाद के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने लोगों को पदयात्रा का संदेश दिया। अनुमान है कि इस यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे।



श्री बागेश्वर जन सेवा समिति की ओर से सनातन एकता पदयात्रा निकाली जा रही है। यह पदयात्रा दिल्ली के छतरपुर मंदिर से सात नवंबर को प्रारंभ होगी इसके बाद रात में इसका विश्राम जीरखोद मंदिर में होगा। आठ नवंबर को दशहरा मैदान फरीदाबाद, नौ नवंबर को बल्लभगढ़ मंडी, सिकरी, 10 को पृथला, सेकेंडरी स्कूल पलवल, 11 को पलवल शुगर मिल से प्रारंभ होकर रात्रि में मीतरोल में विश्राम होगा।

पूरी यात्रा में होंगे दस पड़ाव 12 नवंबर को वनचारी से शुरू होकर रात में होडल मंडी पहुंचेगी। 13 नवंबर को कोटवन बार्डर, कोसी मंडी, 14 को वेकमेड इंड कंपनी के सामने से चलकर रात्रि विश्राम गुप्ता रेजीडेंसी में होगा। 15 नवंबर को हरियाणा ढाबा के पास से शुरू होकर यात्रा राधा गोविंद मंदिर में विश्राम करेगी। 16 नवंबर को चारधाम छठीकरा में दर्शन के बाद श्री बांकेबिहारी मंदिर में दर्शन के साथ संपन्न होगी। इस दौरान पूरी यात्रा में दस पड़ाव होंगे।

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के अनुसार समाज में समरसता स्थापित होने, भारत एक गौरवशाली हिंदू राष्ट्र बनाए जाने, मां यमुना स्वच्छ और सुंदर बहें, ब्रजधाम क्षेत्र मांस और मदिरा से पूर्णत मुक्त हो, गो माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिलने, गो अभ्यारण की स्थापना करने, प्राचीन वृंदावन पुन स्थापित होने, वहां के मंदिर और रज सुरक्षित रहने, श्री कृष्ण जन्म भूमि पर भव्य और दिव्या मंदिर का निर्माण होने के प्रमुख संकल्प के लिए पदयात्रा निकाली जा रही है।

गुरुग्राम के सेक्टर 10ए स्थित श्री कृष्ण मंदिर के पुजारी पंडित गोपाल कृष्ण कौशिक ने बताया कि पदयात्रा में शामिल होने के लिए आनलाइन व आफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। इसकी जानकारी बागेश्वर धाम के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर भी उपलब्ध है।