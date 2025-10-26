एक नवंबर से उठेंगे देव, मांगलिक कार्यों की होगी शुरुआत; दो महीने रहेंगे शुभ मुहुर्त

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। देव उठनी एकादशी एक नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन से भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागते हैं और धरती पर शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इसके साथ ही शादी-विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य किए जा सकेंगे। इसे प्रबोधिनी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। दीवाली के बाद एक बार फिर शादी-विवाह की खरीदारी को लेकर बाजार तैयार हो रहे हैं। लोगों ने खरीदारी भी शुरू कर दी है।



आचार्य पुरोहित संघ के अध्यक्ष पंडित अमरचंद भारद्वाज का कहना है कि इस साल फिर से देवउठनी एकादशी से शादियों को सीजन शुरू होगा। साल के आखिरी दो महीने नवंबर और दिसंबर में शादियों के कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं।