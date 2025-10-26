Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    एक नवंबर से उठेंगे देव, मांगलिक कार्यों की होगी शुरुआत; दो महीने रहेंगे शुभ मुहुर्त

    By Varun Trivedi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 11:20 PM (IST)

    गुरुग्राम में देव उठनी एकादशी 1 नवंबर को मनाई जाएगी, जिससे शुभ कार्यों की शुरुआत होगी। भगवान विष्णु के जागने के बाद विवाह और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य शुरू होंगे। नवंबर और दिसंबर में शादियों के कई शुभ मुहूर्त हैं। एकादशी तिथि 1 नवंबर को शुरू होकर 2 नवंबर को समाप्त होगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    देव उठनी एकादशी एक नवंबर को मनाई जाएगी। 

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। देव उठनी एकादशी एक नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन से भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागते हैं और धरती पर शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इसके साथ ही शादी-विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य किए जा सकेंगे। इसे प्रबोधिनी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। दीवाली के बाद एक बार फिर शादी-विवाह की खरीदारी को लेकर बाजार तैयार हो रहे हैं। लोगों ने खरीदारी भी शुरू कर दी है।

    आचार्य पुरोहित संघ के अध्यक्ष पंडित अमरचंद भारद्वाज का कहना है कि इस साल फिर से देवउठनी एकादशी से शादियों को सीजन शुरू होगा। साल के आखिरी दो महीने नवंबर और दिसंबर में शादियों के कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एकादशी तिथि प्रारंभ 1 नवंबर को सुबह 9 बजकर 11 मिनट से होगा, जो कि 2 नवंबर को सुबह 7 बजकर 31 मिनट पर समाप्त होगी। 1 नवंबर को गृहस्थ और 2 नवंबर को वैष्णवों के लिए देवउठनी एकादशी है। हिंदू धर्म में शादी-विवाह, सगाई, गृह-प्रवेश, मुंडन संस्कार समेत सभी मांगलिक कार्य शुभ मुहूर्त देखकर ही किए जाते हैं।