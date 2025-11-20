गुरुग्राम में डेंगू का एक और मरीज मिला, अब तक 64 लोगों में हुई इसकी पुष्टि
गुरुग्राम में डेंगू का एक और मामला सामने आया है, जिससे कुल मामलों की संख्या 64 हो गई है। अधिकांश मरीजों को ओपीडी में इलाज मिला, जबकि 25 को अस्पताल में भर्ती किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने बुखार के संदिग्धों की खोज में व्यापक सर्वेक्षण किया और डेंगू के लार्वा मिलने पर नोटिस जारी किए। स्थिति नियंत्रण में है और मरीजों का इलाज जारी है।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। जिले में डेंगू का एक और मरीज मिला। मरीज की हालत सामान्य बताई जा रही है। उसका चिकित्सीय सलाह के साथ घर पर ही उपचार चल रहा है। अब तक डेंगू के 64 मरीज मिल चुके हैं।
इनमें से सिर्फ 25 मरीजों को अस्पताल में भर्ती करके उपचार की जरूरत पड़ी जिसमें सरकारी अस्पताल में 16 और प्राइवेट अस्पताल में 9 मरीजों को भर्ती किया गया। सभी मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसके अलावा 39 मरीजों को सिर्फ ओपीडी की जरूरत पड़ी। वहीं मलेरिया के आठ मरीज सामने आए हैं।
जिला मलेरिया अधिकारी डा. जयप्रकाश राजरीवाल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की रैपिड फीवर मास सर्वे टीमों द्वारा अब तक कुल 20 लाख 17 हजार 367 घरों में संदिग्ध बुखार मरीजों की खोज की। बृहस्पतिवार को टीमों ने 1017 संदिग्ध मरीजों की मलेरिया जांच के लिए स्लाइड बनाई जबकि 10 सैंपल डेंगू जांच के भरे और एक रैपिड किट टेस्ट किया।
बृहस्पतिवार को शहरी क्षेत्र के तीन हजार 976 घर और ग्रामीण क्षेत्र के तीन हजार 169 घर शामिल हैं। टीमों को 56 घरों डेंगू का लार्वा मिला, जिनमें से चार संबंधित व्यक्तियों को नोटिस थमाए गए।
