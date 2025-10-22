मुरथल से लौट रहे तीन दोस्तों की सड़क हादसे में मौत, जांच में जुटी पुलिस
दिल्ली में मुरथल से लौट रहे तीन दोस्तों की जीटी रोड पर एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। उनकी तेज रफ्तार बुलेट बाइक लिबासपुर फ्लाईओवर पर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे मौके पर ही तीनों की जान चली गई। मृतकों की पहचान सुमित, मोहित और अनुराग के रूप में हुई है, जो नांगलोई के रहने वाले थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। मुरथल से डिनर करके लौट रहे तीन दोस्तों की मंगलवार देर रात जीटी रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। स्वरूप नगर इलाके में लिबासपुर फ्लाईओवर पर यह हादसा उस समय हुआ जब उनकी तेज रफ्तार बुलेट बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर (जर्सी बैरियर) से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जहाँगीरपुरी स्थित बीजेआरएम अस्पताल के शवगृह में सुरक्षित रखवा दिया है।
पुलिस के अनुसार, मंगलवार तड़के करीब 1:33 बजे हादसे की सूचना मिलने पर स्वरूप नगर थाना पुलिस मौके पर पहुँची और सड़क पर एक क्षतिग्रस्त बुलेट और तीन युवक पड़े मिले। प्रारंभिक जाँच में पता चला है कि तीनों बिना हेलमेट के मुरथल गए थे और लौटते समय उनकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई।
घटना के समय सड़क पर कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं मिला। पुलिस टीम घायलों को तुरंत बुराड़ी के सरकारी अस्पताल ले गई, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान 27 वर्षीय सुमित, 26 वर्षीय मोहित और 23 वर्षीय अनुराग के रूप में हुई है। तीनों नांगलोई इलाके के रहने वाले थे और दोस्त बताए जा रहे हैं।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दुर्घटना तेज़ गति और हेलमेट न पहनने के कारण हुई। बुलेट के अगले हिस्से का पूरी तरह क्षतिग्रस्त होना टक्कर की गंभीरता को दर्शाता है। प्रारंभिक जाँच के आधार पर, पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। परिजनों को दुर्घटना की सूचना दे दी गई है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय लिबासपुर फ्लाईओवर पर तेज़ गति से चलने वाले वाहन अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। पुलिस ने लोगों से ऐसी घटनाओं से बचने के लिए गति सीमा का पालन करने और वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने की अपील की है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।