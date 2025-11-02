Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुग्राम-करनाल शूटआउट में बड़ी कामयाबी, दीपक नांदल गैंग का मुख्य शूटर गिरफ्तार

    By Vinay Trivedi Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 07:55 AM (IST)

    गुरुग्राम और करनाल में बिल्डर्स कंपनी के कार्यालयों पर हुई गोलीबारी के मामले में एसटीएफ ने दीपक नांदल गिरोह के मुख्य शूटर अरुण सोनी को गिरफ्तार किया है। अरुण पर हत्या, जबरन वसूली जैसे कई मामले दर्ज हैं। वह पैरोल पर फरार होकर दीपक नांदल गिरोह में शामिल हुआ था और उसके निर्देश पर गोलीबारी की घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

     दीपक नांदल गिरोह के मुख्य शूटर अरुण सोनी को गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के सेक्टर 45 स्थित एमएनआर बिल्डर्स कंपनी और करनाल स्थित यूनिसिस इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कार्यालय पर अंधाधुंध फायरिंग के मामले में एसटीएफ सेंट्रल गुरुग्राम टीम ने शनिवार को दीपक नांदल गिरोह के मुख्य शूटर अरुण सोनी को गिरफ्तार कर लिया। उसे राजस्थान के अनूपगढ़ से गिरफ्तार किया गया। वह मूल रूप से रोहतक के कमला नगर का रहने वाला है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसटीएफ के अनुसार, जुलाई 2025 में दीपक नांदल के कहने पर उसके साथियों ने गुरुग्राम में गायक राहुल फाजिलपुरिया को गोली मारी थी। इसके बाद अगस्त 2025 में गुरुग्राम में रोहित शौकीन नामक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सितंबर 2025 में गुरुग्राम के सेक्टर 45 स्थित एमएनआर बिल्डर्स कंपनी के कार्यालय पर 25 से 30 गोलियां चलाई गई थीं। दीपक नांदल ने इंटरनेट मीडिया पर इस घटना की जिम्मेदारी ली थी।

    29 अक्टूबर को दीपक नांदल ने अपने शूटरों से करनाल के अल्फा सिटी स्थित यूनिसिस कंपनी के कार्यालय में 50 से 60 गोलियां चलवाई थीं। इस संबंध में करनाल में मामला दर्ज किया गया था। गुरुग्राम और करनाल में हुई गोलीबारी की जाँच करते हुए, एसटीएफ सेंट्रल गुरुग्राम टीम ने शनिवार को दीपक नांदल गिरोह के मुख्य शूटर अरुण सोनी को गिरफ्तार किया।

    आरोपी अरुण, दीपक नांदल गिरोह के खिलाफ फिरौती के लिए गोलीबारी, अवैध हथियार रखने और अवैध हथियारों की आपूर्ति करने के लिए ज़िम्मेदार था। अरुण के खिलाफ रोहतक, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, गुरुग्राम और करनाल में लड़ाई-झगड़े, जबरन वसूली, हत्या और हत्या के प्रयास के 13 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं।

    पैरोल पर रिहा होने के बाद वह फरार हो गया और जून में दीपक नांदल गिरोह में शामिल हो गया।

    एसटीएफ के अनुसार, अरुण का 2013 में मौजी नाम के एक व्यक्ति से झगड़ा हुआ था। अरुण ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले का आरोपी लगभग 11 साल तक हरियाणा की एक जेल में बंद रहा। जेल में रहते हुए अरुण को साथी कैदियों से पता चला कि दीपक नांदल ने हरियाणा में अपना गिरोह बना लिया है।

    जून 2025 में अरुण 70 दिन की पैरोल पर झज्जर जेल से रिहा हुआ। रिहाई के बाद उसने दीपक नांदल से संपर्क किया और उसके गिरोह में शामिल हो गया। गैंगस्टर दीपक के निर्देश पर आरोपी ने सितंबर में गुरुग्राम और 29 अक्टूबर को करनाल स्थित अपने दफ्तर में गोलीबारी की। दोनों घटनाओं को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने साथियों अनिल, गोकुल और मोहित उर्फ बाबा के साथ राजस्थान भाग गया।

    स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की टीम ने गोलीबारी में शामिल गिरोह के सदस्य नरेंद्र और मोहित को करीब एक सप्ताह पहले गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसका नाम सामने आया। एसटीएफ की टीम बाकी तीन शूटरों अनिल, गोकुल और मोहित उर्फ बाबा की तलाश कर रही है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।