    दीपक नांदल गैंग को पंजाब से मिल रहे फॉरेन मेड हथियार, पाकिस्तान कनेक्शन का खुलासा

    By Vinay Trivedi Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 11:30 PM (IST)

    गुरुग्राम में दहशत फैलाने वाले दीपक नांदल गिरोह को पंजाब से हथियार मिल रहे हैं। ये हथियार पाकिस्तान से आते हैं और भारत में प्रतिबंधित हैं। एसटीएफ ने मुख्य शूटर अनूप सोनी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि नांदल ऑनलाइन हथियार मंगवाता है और शूटरों तक पहुंचाता है। गिरोह विदेशी पिस्टल का इस्तेमाल कर रहा था और उन्होंने गायक राहुल फाजिलपुरिया पर भी हमला किया था।

    राजस्थान के अनूपगढ़ से पकड़े गए दीपक नांदल गिरोह के मुख्य शूटर अनूप सोनी से एसटीएफ कर रही है पूछताछ।

    विनय त्रिवेदी, जागरण, गुरुग्राम। विदेश से बैठकर गुरुग्राम समेत हरियाणा, पंजाब व उत्तर प्रदेश में दहशत फैला रहे दीपक नांदल गिरोह को पंजाब के सप्लायर हथियार उपलब्ध करा रहे हैं। इन हथियारों से ही गैंग के गुर्गों ने हाल के महीनों में गुरुग्राम व आसपास के शहरों में कई वारदात को अंजाम दिया।

    एसटीएफ सूत्रों के अनुसार बीते दिनों पकड़े गए दीपक नांदल गिरोह के शूटरों के पास से जिन हथियारों की बरामदगी की गई, वह हथियार फॉरेन मेड हैं और भारत में बैन हैं। सूत्रों से पता चला है कि पंजाब के सप्लायर पाकिस्तान के रास्ते हथियार मंगवा रहे हैं और हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश के गिरोहों को सप्लाई कर रहे हैं।

    एसटीएफ सेंट्रल गुरुग्राम की टीम ने शनिवार को राजस्थान के अनूपगढ़ जिले से दीपक नांदल गिरोह के मुख्य शूटर अनूप सोनी को गिरफ्तार किया। इससे एक सप्ताह पहले एसटीएफ टीम ने गैंग के सदस्य नरेंद्र और मोहित को पकड़ा था। ये तीनों शूटर 18 सितंबर की रात गुरुग्राम के सेक्टर 45 स्थित एमएनआर बिल्डर्स कंपनी के आफिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग में शामिल रहे।

    अनूप सोनी गुरुग्राम के अलावा करनाल में हुई फायरिंग में भी शामिल रहा। एसटीएफ सूत्रों के अनुसार पकड़े गए मुख्य शूटर अनूप सोनी से पूछताछ में कई अहम जानकारी सामने आई हैं। पता चला है कि दीपक नांदल ही गैंग के गुर्गों को हथियार उपलब्ध कराता है। बेहद ही गुप्त तरीके से गुर्गों के लिए हथियार उपलब्ध कराए जाते हैं। किसी भी शूटर को उसे हथियार उपलब्ध कराने वाले के बारे में जानकारी नहीं मिलती।

    शूटर तक कैसे पहुंचते हैं हथियार

    पूछताछ में पता चला कि दीपक नांदल ही हथियार सप्लायर के संपर्क में रहता है और ऑनलाइन तरीके से इसका आर्डर देता है। सप्लायर को ऑर्डर मिलने के बाद वह अपने गुर्गों को बताए गए स्थान पर हथियार रखने के लिए भेजता है। यहां एक निश्चित स्थान पर हथियार का पैकेट रखने के बाद फोटो खींचकर गुर्गे सप्लायर को भेजते हैं और सप्लायर दीपक नांदल को।

    इसके बाद दीपक नांदल अपने शूटरों को इसकी फोटो भेजता है और शूटर मौके से हथियार का पैकेट लेकर वारदात के लिए जाते थे। यह भी पता चला है कि शूटरों को वारदात के बाद अपने पास हथियार नहीं रखने के आदेश भी दीपक नांदल से मिले थे। वारदात के बाद शूटर उन हथियारों को बताए गए स्थान पर रखकर चले जाते थे। दीपक नांदल के इशारे पर गिरोह के अन्य गुर्गे उन हथियारों को अपने पास रखते थे।

    ऑटोमेटिक पिस्टल कर रहे थे इस्तेमाल

    एसटीएफ के अनुसार पकड़े गए शूटरों के पास से चार पिस्टल बरामद हुई है। ये शूटर .45 बोर की विदेशी पिस्टल का इस्तेमाल कर रहे थे। बताया जाता है कि ये हथियार भारत में बैन हैं। इन हथियारों को दीपक नांदल ने पंजाब के सप्लायरों से मंगवाया था। इस एक पिस्टल की कीमत चार से पांच लाख रुपये बताई गई है। गुरुग्राम में हुई पिछले कई वारदात में इन्हीं पिस्टल का इस्तेमाल किया गया।

    एसटीएफ के अनुसार जुलाई 2025 में दीपक नांदल के कहने पर उसके साथियों ने गुरुग्राम में गायक राहुल फाजिलपुरिया पर गोली चलाई थी। उसके बाद अगस्त 2025 में गुरुग्राम में रोहित शौकीन नाम के प्रापर्टी डीलर की गोली मार कर हत्या कर दी गई।

    सितंबर 2025 में गुरुग्राम के सेक्टर 45 में एमएनआर बिल्डर कंपनी के आफिस पर 25 से 30 गोलियां चलाई गई थीं। इंटरनेट मीडिया पर दीपक नांदल ने इन घटनाओं की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था। दीपक नांदल द्वारा अपने शूटरों से 29 अक्टूबर को करनाल के अल्फा सिटी स्थित यूनिसेस कंपनी के आफिस पर भी 50 से 60 गोलियां चलवाई गईं।