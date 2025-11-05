गुरुग्राम में सड़कों पर उतरे कांग्रेसी, खूब लगे 'वोट चोर गद्दी छोड़' के नारे; हरियाणा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा तथ्यों के आधार पर उजागर की गई वोट चोरी की सच्चाई के समर्थन में गुरुग्राम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भी बुधवार शाम शहर में कैंडल मार्च निकाला गया। शहरी जिलाध्यक्ष पंकज डावर और ग्रामीण जिलाध्यक्ष वर्धन यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी अग्रवाल धर्मशाला चौक के पास जमा हुए।

यहां से कैंडल मार्च निकालते हुए सभी लोग सिद्धेश्वर चौक तक गए। इस दौरान भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ सड़क गूंज उठी। इस दौरान अग्रवाल धर्मशाला से लेकर सिद्धेश्वर चौक तक वाहन का जाम भी लग गया। जाम खुलवाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मशक्कत करते दिखाई पड़े।

वोट चेरी कर हरियाणा में सरकार बनाने का आरोप इस मौके पर शहरी जिलाध्यक्ष पंकज डावर और बादशाहपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके वर्धन यादव ने राहुल गांधी द्वारा किए गए वोट चोरी के पर्दाफाश का पुरजोर समर्थन किया और कहा कि भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में षडय़ंत्र के तहत वोट चोरी कर सरकार बनाई है। संविधान को तार-तार करने का काम किया है। बादशाहपुर विधानसभा की जनता के साथ भाजपा ने 74 हजार 62 वोटों की चोरी कर बड़ा विश्वासघात किया है।