Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    स्लम एरिया में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को लेकर CMO टीम का निरीक्षण, अधिकारियों को नियमित फलोअप लेने के दिए निर्देश

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 03:57 PM (IST)

    मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) की टीम ने स्लम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को नियमित फॉलोअप लेने के निर्देश दिए। टीम ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए सुझाव दिए, जिसमें स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन और टीकाकरण अभियान शामिल हैं। सीएमओ ने अधिकारियों को स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कहा।

    prefferd source google
    Hero Image

    निरीक्षण करती टीम। जागरण

    जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। स्लम एरिया में स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर का मूल्यांकन करने तथा आवश्यक सुधारात्मक कदम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार को सिविल सर्जन डा. अलका सिंह एवं डीआइओ/नोडल अधिकारी (एमटीपी) डा. जेपी राजलीवाल ने निरीक्षण किया।

    सिविल सर्जन ने निरीक्षण के दौरान स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद करते हुए सेवा की गुणवत्ता एवं पहुंच की समीक्षा की, साथ ही संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कोई भी शिशु जन्म पंजीकरण से वंचित न रहे तथा प्रत्येक पात्र लाभार्थी को समय पर टीकाकरण सेवाएं प्राप्त हों।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि जिले में जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की पहचान तथा प्रसवपूर्व सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सघन निगरानी रखी जा रही है। सिविल सर्जन ने अधिकारियों को नियमित फलोअप एवं जन-जागरूकता गतिविधियों को और सशक्त बनाने के निर्देश दिए, ताकि कोई भी बच्चा टीकाकरण या स्वास्थ्य सुविधा से वंचित न रहे।