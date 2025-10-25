स्लम एरिया में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को लेकर CMO टीम का निरीक्षण, अधिकारियों को नियमित फलोअप लेने के दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। स्लम एरिया में स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर का मूल्यांकन करने तथा आवश्यक सुधारात्मक कदम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार को सिविल सर्जन डा. अलका सिंह एवं डीआइओ/नोडल अधिकारी (एमटीपी) डा. जेपी राजलीवाल ने निरीक्षण किया।

सिविल सर्जन ने निरीक्षण के दौरान स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद करते हुए सेवा की गुणवत्ता एवं पहुंच की समीक्षा की, साथ ही संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कोई भी शिशु जन्म पंजीकरण से वंचित न रहे तथा प्रत्येक पात्र लाभार्थी को समय पर टीकाकरण सेवाएं प्राप्त हों।