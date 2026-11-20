सीएम विंडो की शिकायतों पर प्रशासन सख्त, 30 दिन से अधिक लंबित नहीं रहेंगी समस्याएं; SDM का र्निदेश
गुरुग्राम प्रशासन ने सीएम विंडो और समाधान शिविरों की लंबित शिकायतों के निपटारे में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को 30 दिन से अधिक शिकायतें लंबित न रखने और समाधान सुनिश्चित कर फीडबैक लेने को कहा है।
HighLights
सीएम विंडो शिकायतें 30 दिन से अधिक लंबित नहीं रहनी चाहिए।
अधिकारी शिकायतकर्ता से फोन पर समाधान की पुष्टि अवश्य करें।
शिकायतों का निपटारा कागजों में नहीं, वास्तविक राहत पहुंचाकर किया जाए।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सीएम विंडो और समाधान शिविरों में शिकायत दर्ज कराने के बाद लोगों को अधिकारियों के चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए जिला प्रशासन ने विभागों को लंबित शिकायतों के निपटारे में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
सीएम विंडो से संबंधित किसी भी विभाग की शिकायत 30 दिन से अधिक लंबित नहीं रहनी चाहिए। शिकायत का निपटारा करने के बाद अधिकारी संबंधित व्यक्ति से फोन पर संपर्क कर यह भी पता करेंगे कि उसकी समस्या का वास्तव में समाधान हुआ है या नहीं।
शिकायतों का निपटारा करने का निर्देश
एसडीएम हितेंद्र कुमार ने शुक्रवार को संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर सीएम विंडो और समाधान शिविरों में प्राप्त शिकायतों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों का निपटारा केवल कागजों में नहीं, बल्कि शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत पहुंचाकर किया जाए।
शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लेना जरूरी
जिन शिकायतों का समाधान निर्धारित समय में नहीं हुआ है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। शिकायत का समाधान होने के बाद संबंधित शिकायतकर्ता से फोन पर फीडबैक लेना भी जरूरी है।
बैठक में नगर निगम गुरुग्राम की अतिरिक्त आयुक्त पूजा, एसीपी मुख्यालय धर्मबीर, डीडीपीओ नवनीत कौर और एलडीएम विनोद कुमार बजाज सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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