जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सीएम विंडो और समाधान शिविरों में शिकायत दर्ज कराने के बाद लोगों को अधिकारियों के चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए जिला प्रशासन ने विभागों को लंबित शिकायतों के निपटारे में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

सीएम विंडो से संबंधित किसी भी विभाग की शिकायत 30 दिन से अधिक लंबित नहीं रहनी चाहिए। शिकायत का निपटारा करने के बाद अधिकारी संबंधित व्यक्ति से फोन पर संपर्क कर यह भी पता करेंगे कि उसकी समस्या का वास्तव में समाधान हुआ है या नहीं।